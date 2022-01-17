https://ria.ru/20220117/dtp-1768153599.html

На западе Москвы автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и ее дочь

На западе Москвы автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и ее дочь - РИА Новости, 17.01.2022

На западе Москвы автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и ее дочь

На западе Москвы машина сбила 11-летнюю девочку и ее маму на "зебре", рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T09:35

2022-01-17T09:35

2022-01-17T11:20

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На западе Москвы машина сбила 11-летнюю девочку и ее маму на "зебре", рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД."Водитель автомобиля Subaru совершил наезд на маму и ее 11-летнюю дочь на Университетском проспекте у дома 16, женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника, девочку осматривают медики, состояние ее здоровья уточняется", — сообщили там.Впоследствии выяснилось, что у ребенка множественные переломы и разрыв крайней доли печени.На месте ДТП работает следственно-оперативная группа."Как поясняет водитель, он даже не знал, что здесь есть пешеходный переход", — говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, женщину с травмой головы увезли в городскую клиническую больницу № 7, а ребенка — в детскую.

https://radiosputnik.ria.ru/20220112/kazan-1767510671.html

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Машина сбила маму с ребенком на "зебре" на западе Москвы. Кадры ДТП Машина сбила маму с ребенком на "зебре" на западе Москвы. Кадры ДТП 2022-01-17T09:35 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва