https://ria.ru/20220117/dtp-1768153599.html
На западе Москвы автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и ее дочь
На западе Москвы автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и ее дочь - РИА Новости, 17.01.2022
На западе Москвы автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и ее дочь
На западе Москвы машина сбила 11-летнюю девочку и ее маму на "зебре", рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T09:35
2022-01-17T09:35
2022-01-17T11:20
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. На западе Москвы машина сбила 11-летнюю девочку и ее маму на "зебре", рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД."Водитель автомобиля Subaru совершил наезд на маму и ее 11-летнюю дочь на Университетском проспекте у дома 16, женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника, девочку осматривают медики, состояние ее здоровья уточняется", — сообщили там.Впоследствии выяснилось, что у ребенка множественные переломы и разрыв крайней доли печени.На месте ДТП работает следственно-оперативная группа."Как поясняет водитель, он даже не знал, что здесь есть пешеходный переход", — говорится в сообщении.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, женщину с травмой головы увезли в городскую клиническую больницу № 7, а ребенка — в детскую.
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Машина сбила маму с ребенком на "зебре" на западе Москвы. Кадры ДТП
Машина сбила маму с ребенком на "зебре" на западе Москвы. Кадры ДТП
2022-01-17T09:35
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РИА Новости
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происшествия, москва
09:35 17.01.2022 (обновлено: 11:20 17.01.2022)
На западе Москвы автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и ее дочь
На западе Москвы автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину и ее 11-летнюю дочь
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
На западе Москвы
машина сбила 11-летнюю девочку и ее маму на "зебре", рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД.
"Водитель автомобиля Subaru совершил наезд на маму и ее 11-летнюю дочь на Университетском проспекте у дома 16, женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника, девочку осматривают медики, состояние ее здоровья уточняется", — сообщили там.
Впоследствии выяснилось, что у ребенка множественные переломы и разрыв крайней доли печени.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
"Как поясняет водитель, он даже не знал, что здесь есть пешеходный переход", — говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, женщину с травмой головы увезли в городскую клиническую больницу № 7, а ребенка — в детскую.