https://ria.ru/20220117/dokumentatsiya-1768228342.html
Путин поручил сократить время оформления медицинской документации
Путин поручил сократить время оформления медицинской документации - РИА Новости, 17.01.2022
Путин поручил сократить время оформления медицинской документации
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 февраля сократить время на оформление врачом медицинской документации при внедрении информсистем в... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:24
2022-01-17T15:24
2022-01-17T15:24
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 февраля сократить время на оформление врачом медицинской документации при внедрении информсистем в деятельность медорганизаций, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений... обеспечить сокращение времени, необходимого на оформление врачом медицинской документации, при внедрении информационных систем в деятельность медицинских организаций. Срок – 20 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220114/omikron-1767839665.html
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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия
Путин поручил сократить время оформления медицинской документации
Путин поручил сократить время оформления врачом документации при внедрении информсистем