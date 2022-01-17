https://ria.ru/20220117/diplomatiya-1768223859.html
Берлин пытается влиять на внутренние процессы в России, заявили в МИД
Берлин пытается влиять на внутренние процессы в России, заявили в МИД - РИА Новости, 17.01.2022
Берлин пытается влиять на внутренние процессы в России, заявили в МИД
Министерство иностранных дел России накануне встречи глав МИД двух стран заявило, что Берлин пытается влиять на внутриполитические процессы в Российской... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:05
2022-01-17T15:05
2022-01-17T15:21
политика
берлин (город)
мид германии
россия
в мире
германия
москва
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_0:114:3235:1933_1920x0_80_0_0_4927707748e33a5d71a90da29a90960e.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России накануне встречи глав МИД двух стран заявило, что Берлин пытается влиять на внутриполитические процессы в Российской Федерации.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит в понедельник на Украину, оттуда она отправится в Москву, где во вторник состоятся переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Как заявили в МИД РФ, с согласия Берлина Евросоюз регулярно вводит пакеты санкций против России, Германия последовательно оппонирует РФ по широкому кругу вопросов актуальной международной повестки дня."С германской стороны предпринимаются попытки оказания влияния на внутриполитические процессы в России, в немецких СМИ ведется неприкрытая антироссийская пропаганда, прессингу подвергается альтернативная подача информации, в т.ч. российскими и русскоязычными СМИ в Германии", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20220117/germaniya-1768216677.html
https://ria.ru/20220117/germaniya-1768165545.html
берлин (город)
россия
германия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_b212b3f814c7e8c2e6207e5f13fe0528.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, берлин (город), мид германии, россия, в мире, германия, москва, евросоюз, анналена бербок
15:05 17.01.2022 (обновлено: 15:21 17.01.2022)
Берлин пытается влиять на внутренние процессы в России, заявили в МИД
В МИД заявили, что Берлин пытается влиять на внутриполитические процессы в России