https://ria.ru/20220117/diplomatiya-1768223859.html

Берлин пытается влиять на внутренние процессы в России, заявили в МИД

Берлин пытается влиять на внутренние процессы в России, заявили в МИД - РИА Новости, 17.01.2022

Берлин пытается влиять на внутренние процессы в России, заявили в МИД

Министерство иностранных дел России накануне встречи глав МИД двух стран заявило, что Берлин пытается влиять на внутриполитические процессы в Российской... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:05

2022-01-17T15:05

2022-01-17T15:21

политика

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мид германии

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России накануне встречи глав МИД двух стран заявило, что Берлин пытается влиять на внутриполитические процессы в Российской Федерации.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит в понедельник на Украину, оттуда она отправится в Москву, где во вторник состоятся переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Как заявили в МИД РФ, с согласия Берлина Евросоюз регулярно вводит пакеты санкций против России, Германия последовательно оппонирует РФ по широкому кругу вопросов актуальной международной повестки дня."С германской стороны предпринимаются попытки оказания влияния на внутриполитические процессы в России, в немецких СМИ ведется неприкрытая антироссийская пропаганда, прессингу подвергается альтернативная подача информации, в т.ч. российскими и русскоязычными СМИ в Германии", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20220117/germaniya-1768216677.html

https://ria.ru/20220117/germaniya-1768165545.html

берлин (город)

россия

германия

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