https://ria.ru/20220117/diplomatiya-1768170584.html

Источник заявил о возможной встрече политсоветников "нормандской четвертки"

Источник заявил о возможной встрече политсоветников "нормандской четвертки" - РИА Новости, 17.01.2022

Источник заявил о возможной встрече политсоветников "нормандской четвертки"

Возможность, место и сроки проведения встречи политсоветников "нормандской четвёртки" обсуждаются, сообщил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:22

2022-01-17T11:22

2022-01-17T11:22

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москва

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Возможность, место и сроки проведения встречи политсоветников "нормандской четвёртки" обсуждаются, сообщил РИА Новости источник в Москве.Отвечая на вопрос о возможности проведения подобной встречи политсоветников, собеседник агентства указал: "Такая возможность действительно обсуждается".Отвечая на уточняющий вопрос о времени проведения, источник добавил, что "возможность ее проведения, включая место и сроки, пока обсуждается"."Кроме того, 25-26.01 пройдет видеозаседание контактной группы", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/sholts-1767745586.html

https://ria.ru/20220113/chetverka-1767745297.html

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в мире, москва, ситуация в днр и лнр