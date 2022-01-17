https://ria.ru/20220117/diplomatiya-1768170584.html
Источник заявил о возможной встрече политсоветников "нормандской четвертки"
Источник заявил о возможной встрече политсоветников "нормандской четвертки" - РИА Новости, 17.01.2022
Источник заявил о возможной встрече политсоветников "нормандской четвертки"
Возможность, место и сроки проведения встречи политсоветников "нормандской четвёртки" обсуждаются, сообщил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:22
2022-01-17T11:22
2022-01-17T11:22
в мире
москва
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Возможность, место и сроки проведения встречи политсоветников "нормандской четвёртки" обсуждаются, сообщил РИА Новости источник в Москве.Отвечая на вопрос о возможности проведения подобной встречи политсоветников, собеседник агентства указал: "Такая возможность действительно обсуждается".Отвечая на уточняющий вопрос о времени проведения, источник добавил, что "возможность ее проведения, включая место и сроки, пока обсуждается"."Кроме того, 25-26.01 пройдет видеозаседание контактной группы", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220113/sholts-1767745586.html
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в мире, москва, ситуация в днр и лнр
Источник заявил о возможной встрече политсоветников "нормандской четвертки"
Источник: возможность встречи политсоветников "нормандской четвертки" обсуждается