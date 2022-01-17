https://ria.ru/20220117/bochkarev-1768194202.html

Бочкарев: пик переселения по реновации в Москве ожидается через два года

Бочкарев: пик переселения по реновации в Москве ожидается через два года - РИА Новости, 17.01.2022

Бочкарев: пик переселения по реновации в Москве ожидается через два года

Пик переселения по программе реновации жилья в Москве может быть достигнут через два года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:57

2022-01-17T12:57

2022-01-17T12:57

москва

андрей бочкарев

жилье

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 17 янв - РИА Недвижимость. Пик переселения по программе реновации жилья в Москве может быть достигнут через два года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Объемы строительства жилья по реновации постоянно нарастают, в 2022 году мы планируем построить порядка 100 домов и начать переселение 38 тысяч жителей, а на пик переселения мы можем выйти уже в ближайшие два года", - рассказал он.Как отметил Бочкарев, до конца 2024 года планируется организовать переселение 200 тысяч человек."При этом со старта программы было обеспечено начало переселения почти 70 тысяч человек, из них почти 48 тысяч уже переехали в новостройки, остальные находятся в стадии переезда", - добавил заммэра.Столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе уже построено более 170 домов общей площадью 2,3 миллиона "квадратов".

https://ria.ru/20220113/stroyka-1767619023.html

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москва, андрей бочкарев, жилье, стройкомплекс москвы