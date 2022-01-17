https://ria.ru/20220117/bezopasnost-1768170460.html
Европа готова обсуждать предложения по безопасности, заявил посол Франции
Европа готова обсуждать предложения по безопасности, заявил посол Франции - РИА Новости, 17.01.2022
Европа готова обсуждать предложения по безопасности, заявил посол Франции
Европа готова обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности, заявил посол Франции в РФ Пьер Леви. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:21
2022-01-17T11:21
2022-01-17T11:45
европа
франция
россия
в мире
брест
украина
сша
нато
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Европа готова обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности, заявил посол Франции в РФ Пьер Леви."Европейские министры иностранных дел на прошлой неделе в ходе неформальной встречи в Бресте пришли к согласию по ключевым моментам в том, что касается общей европейской позиции относительно наращивания военного присутствия России на границе с Украиной и требований России по гарантиям безопасности. Позиция Европы без двусмысленности состоит в том, что Европа готова обсуждать все эти вопросы с Россией с уважением к ее ценностям и суверенитету", - сказал он в ходе брифинга, посвященного председательству Франции в Совете ЕС.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220117/liniya-1768139881.html
европа
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европа, франция, россия, в мире, брест, украина, сша, нато, совет ес, совет россия-нато, пьер леви
11:21 17.01.2022 (обновлено: 11:45 17.01.2022)
Европа готова обсуждать предложения по безопасности, заявил посол Франции
Посол Франции в России Леви: Европа готова обсуждать предложения по гарантиям безопасности