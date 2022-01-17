https://ria.ru/20220117/bezopasnost-1768170460.html

Европа готова обсуждать предложения по безопасности, заявил посол Франции

Европа готова обсуждать предложения по безопасности, заявил посол Франции - РИА Новости, 17.01.2022

Европа готова обсуждать предложения по безопасности, заявил посол Франции

Европа готова обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности, заявил посол Франции в РФ Пьер Леви. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:21

2022-01-17T11:21

2022-01-17T11:45

европа

франция

россия

в мире

брест

украина

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767491891_397:540:3076:2047_1920x0_80_0_0_65a7203b974896ffe7cccef57745a7c7.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Европа готова обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности, заявил посол Франции в РФ Пьер Леви."Европейские министры иностранных дел на прошлой неделе в ходе неформальной встречи в Бресте пришли к согласию по ключевым моментам в том, что касается общей европейской позиции относительно наращивания военного присутствия России на границе с Украиной и требований России по гарантиям безопасности. Позиция Европы без двусмысленности состоит в том, что Европа готова обсуждать все эти вопросы с Россией с уважением к ее ценностям и суверенитету", - сказал он в ходе брифинга, посвященного председательству Франции в Совете ЕС.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220117/liniya-1768139881.html

европа

франция

россия

брест

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, франция, россия, в мире, брест, украина, сша, нато, совет ес, совет россия-нато, пьер леви