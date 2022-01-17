https://ria.ru/20220117/banksy-1768162920.html

Британцы продали работу Бэнкси вместе со стеной

Британцы продали работу Бэнкси вместе со стеной - РИА Новости, 17.01.2022

Британцы продали работу Бэнкси вместе со стеной

Владельцы здания в английском городе Лоустофт (графство Саффолк) Гэри и Надин Шварц продали работу уличного художника Бэнкси вместе со стеной, чем вызвали... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:25

2022-01-17T11:25

2022-01-17T11:25

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ЛОНДОН, 17 янв — РИА Новости. Владельцы здания в английском городе Лоустофт (графство Саффолк) Гэри и Надин Шварц продали работу уличного художника Бэнкси вместе со стеной, чем вызвали недовольство местных жителей, сообщает Mirror.Граффити появились на стене старого магазина электроприборов в августе прошлого года. Художник изобразил девочку с ломом в руках рядом с замком из песка.По информации издания, Шварц вырезали стену с граффити в минувшем ноябре и продали работу частному покупателю, предположительно, за два миллиона фунтов стерлингов.Как отмечают в Mirror, их действия разозлили жителей и власти.Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз продавали на аукционах за шестизначные суммы.

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великобритания, бэнкси, новости культуры