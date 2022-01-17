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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220117/banksy-1768162920.html
Британцы продали работу Бэнкси вместе со стеной
Британцы продали работу Бэнкси вместе со стеной - РИА Новости, 17.01.2022
Британцы продали работу Бэнкси вместе со стеной
Владельцы здания в английском городе Лоустофт (графство Саффолк) Гэри и Надин Шварц продали работу уличного художника Бэнкси вместе со стеной, чем вызвали... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:25
2022-01-17T11:25
культура
великобритания
бэнкси
новости культуры
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ЛОНДОН, 17 янв — РИА Новости. Владельцы здания в английском городе Лоустофт (графство Саффолк) Гэри и Надин Шварц продали работу уличного художника Бэнкси вместе со стеной, чем вызвали недовольство местных жителей, сообщает Mirror.Граффити появились на стене старого магазина электроприборов в августе прошлого года. Художник изобразил девочку с ломом в руках рядом с замком из песка.По информации издания, Шварц вырезали стену с граффити в минувшем ноябре и продали работу частному покупателю, предположительно, за два миллиона фунтов стерлингов.Как отмечают в Mirror, их действия разозлили жителей и власти.Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз продавали на аукционах за шестизначные суммы.
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великобритания, бэнкси, новости культуры
11:25 17.01.2022
 
Британцы продали работу Бэнкси вместе со стеной

Британцы продали работу Бэнкси вместе со стеной

© AFP 2021 / Justin TallisГраффити уличного художника Бэнкси в городе Лоустофт, Великобритания
Граффити уличного художника Бэнкси в городе Лоустофт, Великобритания - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AFP 2021 / Justin Tallis
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ЛОНДОН, 17 янв — РИА Новости. Владельцы здания в английском городе Лоустофт (графство Саффолк) Гэри и Надин Шварц продали работу уличного художника Бэнкси вместе со стеной, чем вызвали недовольство местных жителей, сообщает Mirror.
Граффити появились на стене старого магазина электроприборов в августе прошлого года. Художник изобразил девочку с ломом в руках рядом с замком из песка.
По информации издания, Шварц вырезали стену с граффити в минувшем ноябре и продали работу частному покупателю, предположительно, за два миллиона фунтов стерлингов.
Как отмечают в Mirror, их действия разозлили жителей и власти.

"Жаль, что кто-то решил извлечь выгоду из того, что не было сделано для него. Я уверена, что Бэнкси не рисовал эту работу в надежде, что кто-то получит от нее прибыль", — считает заместитель мэра города Насима Бегум.

Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз продавали на аукционах за шестизначные суммы.
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