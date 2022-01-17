https://ria.ru/20220117/avstraliya-1768185623.html

Австралия пока не разрешила въезд туристам

Австралия пока не разрешила въезд туристам - РИА Новости, 17.01.2022

Австралия пока не разрешила въезд туристам

Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V" иностранцам, но не с туристическими целями, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:25

2022-01-17T13:25

2022-01-17T13:25

туризм

карантин

австралия

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

туризм

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592674985_0:44:2000:1168_1920x0_80_0_0_9819a39200aba0d2499d6069fdaac679.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V" иностранцам, но не с туристическими целями, сообщает АТОР.Сейчас приехать можно по рабочим и личным (свадьба, смерть близкого родственника) причинам, а также с целью обучения. Туристические визы по-прежнему не выдаются.Для въезда в Австралию гражданам зарубежных государств необходимо заполнить декларацию и сдать ПЦР не ранее чем за 72 часа до отправления. Также сделать тест потребуется и по прибытии — в течение суток.Непривитым придется пройти двухнедельный карантин в обсерваторе за свой счет. С одобренными препаратами можно свободно перемещаться после получения отрицательного результата теста.Для подтверждения статуса вакцинации необходимо предъявить сертификат международного образца. Уточняется, что с момента второй прививки должно пройти не менее семи дней.

https://ria.ru/20220117/stambul-1767797165.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

карантин, австралия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", сертификат о вакцинации, пцр-тест