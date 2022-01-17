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Австралия пока не разрешила въезд туристам
Австралия пока не разрешила въезд туристам - РИА Новости, 17.01.2022
Австралия пока не разрешила въезд туристам
Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V" иностранцам, но не с туристическими целями, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:25
2022-01-17T13:25
2022-01-17T13:25
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V" иностранцам, но не с туристическими целями, сообщает АТОР.Сейчас приехать можно по рабочим и личным (свадьба, смерть близкого родственника) причинам, а также с целью обучения. Туристические визы по-прежнему не выдаются.Для въезда в Австралию гражданам зарубежных государств необходимо заполнить декларацию и сдать ПЦР не ранее чем за 72 часа до отправления. Также сделать тест потребуется и по прибытии — в течение суток.Непривитым придется пройти двухнедельный карантин в обсерваторе за свой счет. С одобренными препаратами можно свободно перемещаться после получения отрицательного результата теста.Для подтверждения статуса вакцинации необходимо предъявить сертификат международного образца. Уточняется, что с момента второй прививки должно пройти не менее семи дней.
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Австралия пока не разрешила въезд туристам
Австралия признала "Спутник V", однако въезд в страну с целью туризма пока не разрешен