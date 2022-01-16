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https://ria.ru/20220116/zemletryasenie-1768056417.html
На армяно-азербайджанской границе произошло землетрясение магнитудой 4,3
На армяно-азербайджанской границе произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 16.01.2022
На армяно-азербайджанской границе произошло землетрясение магнитудой 4,3
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в воскресенье утром на армяно-азербайджанской границе в 12 километрах от города Капан Сюникской области на юге Армении,... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T08:20
2022-01-16T08:20
в мире
армения
азербайджан
мчс армении
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ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в воскресенье утром на армяно-азербайджанской границе в 12 километрах от города Капан Сюникской области на юге Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны."Шестнадцатого января в 07.25 (06.25 мск) служба сейсмической защиты МЧС Армении зафиксировала землетрясение магнитудой 4,3 близ армяно-азербайджанской приграничной зоны, в 12 километрах юго-восточнее города Капан (300 километров южнее Еревана – ред.). Географические координаты – 39,14 градуса северной широты и 46,52 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что сила толчков в эпицентре составила 5-6 баллов. Землетрясение ощущалось в городе Капан и ряде сел силой 4-5 баллов, городах Вайк и Ехегнадзор Вайоцдзорской области, а также Степанакерте - 3-4 балла.
https://ria.ru/20220114/normalizatsiya-1767794437.html
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в мире, армения, азербайджан, мчс армении
08:20 16.01.2022
 
На армяно-азербайджанской границе произошло землетрясение магнитудой 4,3

На армяно-азербайджанской границе произошло землетрясение магнитудой 4,3

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкДорожный указатель в горах Сюникской области Армении
Дорожный указатель в горах Сюникской области Армении - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Дорожный указатель в горах Сюникской области Армении
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ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в воскресенье утром на армяно-азербайджанской границе в 12 километрах от города Капан Сюникской области на юге Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
"Шестнадцатого января в 07.25 (06.25 мск) служба сейсмической защиты МЧС Армении зафиксировала землетрясение магнитудой 4,3 близ армяно-азербайджанской приграничной зоны, в 12 километрах юго-восточнее города Капан (300 километров южнее Еревана – ред.). Географические координаты – 39,14 градуса северной широты и 46,52 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что сила толчков в эпицентре составила 5-6 баллов. Землетрясение ощущалось в городе Капан и ряде сел силой 4-5 баллов, городах Вайк и Ехегнадзор Вайоцдзорской области, а также Степанакерте - 3-4 балла.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 10:57
Делегации Турции и Армении прибыли на встречу по нормализации отношений
 
В миреАрменияАзербайджанМЧС Армении
 
 
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