https://ria.ru/20220116/zemletryasenie-1768056417.html

На армяно-азербайджанской границе произошло землетрясение магнитудой 4,3

На армяно-азербайджанской границе произошло землетрясение магнитудой 4,3 - РИА Новости, 16.01.2022

На армяно-азербайджанской границе произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в воскресенье утром на армяно-азербайджанской границе в 12 километрах от города Капан Сюникской области на юге Армении,... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T08:20

2022-01-16T08:20

2022-01-16T08:20

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ЕРЕВАН, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в воскресенье утром на армяно-азербайджанской границе в 12 километрах от города Капан Сюникской области на юге Армении, сообщили в пресс-службе МЧС страны."Шестнадцатого января в 07.25 (06.25 мск) служба сейсмической защиты МЧС Армении зафиксировала землетрясение магнитудой 4,3 близ армяно-азербайджанской приграничной зоны, в 12 километрах юго-восточнее города Капан (300 километров южнее Еревана – ред.). Географические координаты – 39,14 градуса северной широты и 46,52 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что сила толчков в эпицентре составила 5-6 баллов. Землетрясение ощущалось в городе Капан и ряде сел силой 4-5 баллов, городах Вайк и Ехегнадзор Вайоцдзорской области, а также Степанакерте - 3-4 балла.

https://ria.ru/20220114/normalizatsiya-1767794437.html

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в мире, армения, азербайджан, мчс армении