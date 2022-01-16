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Почти 60 световых цифр "2022" будут украшать Москву до конца января
Почти 60 световых цифр "2022" будут украшать Москву до конца января - РИА Новости, 18.01.2022
Почти 60 световых цифр "2022" будут украшать Москву до конца января
Почти 60 световых цифр "2022" будут украшать Москву до конца января, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-16T16:11
2022-01-18T12:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Почти 60 световых цифр "2022" будут украшать Москву до конца января, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В городе проходит демонтаж новогодних елей, праздничных плакатов и некоторых объемно-декоративных элементов, а вот наиболее любимые новогодние декорации для зимних фото горожан и туристов – световые цифры "2022" – останутся на улицах столицы до конца месяца", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего установлено 58 объемно-декоративных конструкций с символикой наступившего года."Успеть сделать фото на их фоне можно на Новом Арбате, в парках Горького, "Сокольники", "Царицыно", Северного речного вокзала и на ВДНХ, на Боровицкой, Лубянской, Смоленской и Кудринской площадях, на Гоголевском, Никитском и Тверском бульварах и в других локациях не только в центре столицы, но и в других административных округах", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
16:11 16.01.2022 (обновлено: 12:11 18.01.2022)
 

Почти 60 световых цифр "2022" будут украшать Москву до конца января

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНовогодняя инсталляция у ВДНХ в Москве
Новогодняя инсталляция у ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Новогодняя инсталляция у ВДНХ в Москве
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Почти 60 световых цифр "2022" будут украшать Москву до конца января, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В городе проходит демонтаж новогодних елей, праздничных плакатов и некоторых объемно-декоративных элементов, а вот наиболее любимые новогодние декорации для зимних фото горожан и туристов – световые цифры "2022" – останутся на улицах столицы до конца месяца", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего установлено 58 объемно-декоративных конструкций с символикой наступившего года.
"Успеть сделать фото на их фоне можно на Новом Арбате, в парках Горького, "Сокольники", "Царицыно", Северного речного вокзала и на ВДНХ, на Боровицкой, Лубянской, Смоленской и Кудринской площадях, на Гоголевском, Никитском и Тверском бульварах и в других локациях не только в центре столицы, но и в других административных округах", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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