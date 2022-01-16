https://ria.ru/20220116/ukraina-1768054326.html

"Только начинается": Украине предрекли "бурю"

В Раде посетовали на "глубокую маргинализацию" Украины - РИА Новости, 16.01.2022

"Только начинается": Украине предрекли "бурю"

Политика украинского руководства привела к "глубокой маргинализации" страны на международной арене, такое мнение в своем Facebook высказал депутат Верховной... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T07:25

2022-01-16T07:25

2022-01-16T19:52

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петр порошенко

обсе

олег волошин

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Политика украинского руководства привела к "глубокой маргинализации" страны на международной арене, такое мнение в своем Facebook высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.Как считает парламентарий, это стало понятно, как только "об Украине стали говорить без Украины". Так, за последние годы Киев не предложил ни одного собственного "реалистичного" плана урегулирования конфликта в Донбассе и снятия "линии напряжения", отметил он."Слово "Украина" везде звучит и сейчас. Но всем ясно, что мы не игрок. Оттого так рефлексивно выглядит лента новостей украинских СМИ: все события происходят за пределами национальных границ. Оттого так мало в разгар кризиса сообщений от власти: их в реальности нет за столом переговоров и в центрах принятия ключевых решений", - написал Волошин.По его словам, западные политики связываются с украинским руководством только ради сохранения имиджа "защитника Украины"."Вот и остается, что ждать "возвращения гетмана" (приезда на Украину подозреваемого в госизмене экс-президента Петра Порошенко. – прим. ред.) и обсуждать ураганный ветер, поваливший елки. При том что, как говорила героиня одного блокбастера о восстании машин, "буря только начинается"", - заключил парламентарий.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения по договору со Штатами и соглашению с НАТО. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.

https://ria.ru/20220107/preimuschestvo-1766819069.html

https://ria.ru/20220116/napryazhennost-1768048911.html

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в мире, украина, сша, верховная рада украины, сергей лавров, петр порошенко, обсе, олег волошин, россия