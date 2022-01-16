https://ria.ru/20220116/sertifikaty-1768102990.html

Австрия занимается вопросом выдачи сертификатов для привитых "Спутником V"

Австрия занимается вопросом выдачи сертификатов для привитых "Спутником V" - РИА Новости, 16.01.2022

Австрия занимается вопросом выдачи сертификатов для привитых "Спутником V"

В Австрии много человек, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V", но не имеющих австрийского сертификата о прививке, координационный... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T15:56

2022-01-16T15:56

2022-01-16T15:56

распространение коронавируса

в мире

австрия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759152425_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47e7e1c572edcb91f0f86cb9964166d3.jpg

ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. В Австрии много человек, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V", но не имеющих австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми, заявил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн."У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты "Спутником V"... GECKO уже занимается вопросом, что делать с людьми, которые, например, уже привились два раза "Спутником V", но у них нет австрийского сертификата о прививке", - сказал министр в ходе пресс-конференции.Ранее в Европейском агентстве по лекарственным средствам сообщили РИА Новости, что регулятор в настоящее время продолжает процедуру постепенной экспертизы российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и не комментирует результаты работы, пока процедура оценки вакцины не завершена.

https://ria.ru/20220115/sputnik-1768034875.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"