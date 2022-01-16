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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220116/sertifikaty-1768102990.html
Австрия занимается вопросом выдачи сертификатов для привитых "Спутником V"
Австрия занимается вопросом выдачи сертификатов для привитых "Спутником V" - РИА Новости, 16.01.2022
Австрия занимается вопросом выдачи сертификатов для привитых "Спутником V"
В Австрии много человек, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V", но не имеющих австрийского сертификата о прививке, координационный... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T15:56
2022-01-16T15:56
распространение коронавируса
в мире
австрия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. В Австрии много человек, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V", но не имеющих австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми, заявил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн."У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты "Спутником V"... GECKO уже занимается вопросом, что делать с людьми, которые, например, уже привились два раза "Спутником V", но у них нет австрийского сертификата о прививке", - сказал министр в ходе пресс-конференции.Ранее в Европейском агентстве по лекарственным средствам сообщили РИА Новости, что регулятор в настоящее время продолжает процедуру постепенной экспертизы российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и не комментирует результаты работы, пока процедура оценки вакцины не завершена.
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в мире, австрия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
15:56 16.01.2022
 
Австрия занимается вопросом выдачи сертификатов для привитых "Спутником V"

Власти Австрии занимаются вопросом выдачи ковид-сертификатов для привитых "Спутником V"

© AP Photo / Lisa LeutnerОчередь у передвижного пункта вакцинации в Вене
Очередь у передвижного пункта вакцинации в Вене - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Lisa Leutner
Очередь у передвижного пункта вакцинации в Вене
Читать ria.ru в
ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. В Австрии много человек, прошедших вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V", но не имеющих австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми, заявил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн.
"У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты "Спутником V"... GECKO уже занимается вопросом, что делать с людьми, которые, например, уже привились два раза "Спутником V", но у них нет австрийского сертификата о прививке", - сказал министр в ходе пресс-конференции.
Ранее в Европейском агентстве по лекарственным средствам сообщили РИА Новости, что регулятор в настоящее время продолжает процедуру постепенной экспертизы российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и не комментирует результаты работы, пока процедура оценки вакцины не завершена.
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 23:12Распространение коронавируса
ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
 
Распространение коронавирусаВ миреАвстрияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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