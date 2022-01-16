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В Новосибирске потушили загоревшуюся цистерну с бензином
В Новосибирске потушили загоревшуюся цистерну с бензином - РИА Новости, 16.01.2022
В Новосибирске потушили загоревшуюся цистерну с бензином
Загоревшуюся цистерну с бензином потушили в Новосибирске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T14:19
2022-01-16T14:19
2022-01-16T14:25
происшествия
новосибирская область
октябрьский район
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Загоревшуюся цистерну с бензином потушили в Новосибирске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.По данным ведомства, в 16.49 (12.49 мск) в воскресенье поступило сообщение о возгорании емкости с бензином в Октябрьском районе города. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне. Обстановку осложнял разлив бензина."В 17.43 (13.43 мск) открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, угрозы населению и строениям нет. По уточненным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, октябрьский район, новосибирск
14:19 16.01.2022 (обновлено: 14:25 16.01.2022)
В Новосибирске потушили загоревшуюся цистерну с бензином
В Новосибирске потушили загоревшуюся цистерну с бензином, пострадавших нет