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В Новосибирске потушили загоревшуюся цистерну с бензином

В Новосибирске потушили загоревшуюся цистерну с бензином - РИА Новости, 16.01.2022

В Новосибирске потушили загоревшуюся цистерну с бензином

Загоревшуюся цистерну с бензином потушили в Новосибирске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T14:19

2022-01-16T14:19

2022-01-16T14:25

происшествия

новосибирская область

октябрьский район

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Загоревшуюся цистерну с бензином потушили в Новосибирске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.По данным ведомства, в 16.49 (12.49 мск) в воскресенье поступило сообщение о возгорании емкости с бензином в Октябрьском районе города. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне. Обстановку осложнял разлив бензина."В 17.43 (13.43 мск) открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, угрозы населению и строениям нет. По уточненным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220116/tsisterna-1768078676.html

новосибирская область

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новосибирск

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происшествия, новосибирская область, октябрьский район, новосибирск