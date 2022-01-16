https://ria.ru/20220116/pozhar-1768068264.html

СК завел дело после пожара в ресторане в центре Москвы

СК завел дело после пожара в ресторане в центре Москвы - РИА Новости, 16.01.2022

СК завел дело после пожара в ресторане в центре Москвы

Следователи в Москве завели уголовное дело после пожара в ресторане в центре города, где один человек погиб, сообщила старший помощник руководителя столичного... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T11:38

2022-01-16T11:38

2022-01-16T12:08

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Следователи в Москве завели уголовное дело после пожара в ресторане в центре города, где один человек погиб, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Утром в воскресенье столичное ГУ МЧС информировало о пожаре в ресторане на Шелепихинской набережной. Согласно информации спасателей, один человек погиб, еще один пострадал. По данным прокуратуры, погибший - мужчина 1993 года рождения, работавший поваром."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Иванова.Она отметила, что следствие рассматривает разные версии возгорания, среди которых неисправность электропроводки.

https://ria.ru/20220116/restoran-1768050319.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия