https://ria.ru/20220116/osvobozhdenie-1768051995.html

Всех захваченных в синагоге в Техасе заложников освободили

Всех захваченных в синагоге в Техасе заложников освободили - РИА Новости, 16.01.2022

Всех захваченных в синагоге в Техасе заложников освободили

Все заложники в синагоге в Колливилле освобождены, они не пострадали, заявил губернатор американского штата Техас Грег Эбботт заявил, РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T06:43

2022-01-16T06:43

2022-01-16T07:08

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Все заложники в синагоге в Колливилле освобождены, они не пострадали, заявил губернатор американского штата Техас Грег Эбботт заявил,Как сообщил перед этим CNN, журналисты услышали звук взрыва, за которым последовали звуки стрельбы со стороны синагоги. В свою очередь издание Fort Worth Star-Telegram сообщило со ссылкой на конгрессвумен Бет ван Дайн, что захвативший заложников "мертв".Напавший на синагогу в Колливилле удерживал четырех человек, в том числе раввина. По некоторым данным, он требовал освобождения пакистанской ученая Аафии Саддики, осужденной за терроризм, утверждая, что она является его сестрой. Однако адвокат Саддики опровергла информацию, что нападавший является братом ее подзащитной.

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