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Адвокат опровергла сообщения о родстве нападавшего в Техасе с осужденной
Адвокат опровергла сообщения о родстве нападавшего в Техасе с осужденной - РИА Новости, 16.01.2022
Адвокат опровергла сообщения о родстве нападавшего в Техасе с осужденной
Адвокат Аафии Сиддики, чье дело, по данным СМИ, могло стать поводом для захвата заложников в синагоге в американском штате Техас, опровергла предположения о... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T07:11
2022-01-16T07:11
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Адвокат Аафии Сиддики, чье дело, по данным СМИ, могло стать поводом для захвата заложников в синагоге в американском штате Техас, опровергла предположения о том, что нападавшим был брат ее подзащитной, сообщает телеканал CNN.Неизвестный вооруженный мужчина в субботу захватил заложников в Колливилле, штат Техас, и удерживал четырех человек, в том числе раввина. Позднее одного человека он отпустил. Угрожая якобы спрятанными бомбами, он требовал освобождения женщины, осужденной за нападение и покушение на убийство американского солдата в Афганистане, где она содержалась под стражей. По данным американских СМИ, речь идет о его сестре - Аафии Сиддики, она получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе.Позднее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что все заложники в синагоге в Колливиле освобождены, они не пострадали. СМИ сообщали, что журналисты слышали взрыв, за которым последовали звуки стрельбы со стороны синагоги, а захвативший заложников мертв."Мы хотим подтвердить, что преступник не является братом Аафии. Кем бы ни был нападавший, мы хотим, чтобы он знал, что Аафия и ее семья осуждают его действия", - приводит телеканал слова адвоката Марвы Элбиалли.Адвокат назвала действия злоумышленника "чудовищными и неправильными" и призвала его немедленно освободить заложников и сдаться полиции.
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в мире, сша
07:11 16.01.2022
 
Адвокат опровергла сообщения о родстве нападавшего в Техасе с осужденной

Адвокат Элбиалли опровергла сообщения, что нападавшим в Техасе был брат ее подзащитной

© AFP 2021 / BRANDON BELLЗахват заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас
Захват заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / BRANDON BELL
Захват заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Адвокат Аафии Сиддики, чье дело, по данным СМИ, могло стать поводом для захвата заложников в синагоге в американском штате Техас, опровергла предположения о том, что нападавшим был брат ее подзащитной, сообщает телеканал CNN.
Неизвестный вооруженный мужчина в субботу захватил заложников в Колливилле, штат Техас, и удерживал четырех человек, в том числе раввина. Позднее одного человека он отпустил. Угрожая якобы спрятанными бомбами, он требовал освобождения женщины, осужденной за нападение и покушение на убийство американского солдата в Афганистане, где она содержалась под стражей. По данным американских СМИ, речь идет о его сестре - Аафии Сиддики, она получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе.
Позднее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что все заложники в синагоге в Колливиле освобождены, они не пострадали. СМИ сообщали, что журналисты слышали взрыв, за которым последовали звуки стрельбы со стороны синагоги, а захвативший заложников мертв.
"Мы хотим подтвердить, что преступник не является братом Аафии. Кем бы ни был нападавший, мы хотим, чтобы он знал, что Аафия и ее семья осуждают его действия", - приводит телеканал слова адвоката Марвы Элбиалли.
Адвокат назвала действия злоумышленника "чудовищными и неправильными" и призвала его немедленно освободить заложников и сдаться полиции.
Захват заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
06:43
Всех захваченных в синагоге в Техасе заложников освободили
 
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