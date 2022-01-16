https://ria.ru/20220116/oproverzhenie-1768052418.html

Адвокат опровергла сообщения о родстве нападавшего в Техасе с осужденной

Адвокат опровергла сообщения о родстве нападавшего в Техасе с осужденной - РИА Новости, 16.01.2022

Адвокат опровергла сообщения о родстве нападавшего в Техасе с осужденной

Адвокат Аафии Сиддики, чье дело, по данным СМИ, могло стать поводом для захвата заложников в синагоге в американском штате Техас, опровергла предположения о... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T07:11

2022-01-16T07:11

2022-01-16T07:11

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Адвокат Аафии Сиддики, чье дело, по данным СМИ, могло стать поводом для захвата заложников в синагоге в американском штате Техас, опровергла предположения о том, что нападавшим был брат ее подзащитной, сообщает телеканал CNN.Неизвестный вооруженный мужчина в субботу захватил заложников в Колливилле, штат Техас, и удерживал четырех человек, в том числе раввина. Позднее одного человека он отпустил. Угрожая якобы спрятанными бомбами, он требовал освобождения женщины, осужденной за нападение и покушение на убийство американского солдата в Афганистане, где она содержалась под стражей. По данным американских СМИ, речь идет о его сестре - Аафии Сиддики, она получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе.Позднее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что все заложники в синагоге в Колливиле освобождены, они не пострадали. СМИ сообщали, что журналисты слышали взрыв, за которым последовали звуки стрельбы со стороны синагоги, а захвативший заложников мертв."Мы хотим подтвердить, что преступник не является братом Аафии. Кем бы ни был нападавший, мы хотим, чтобы он знал, что Аафия и ее семья осуждают его действия", - приводит телеканал слова адвоката Марвы Элбиалли.Адвокат назвала действия злоумышленника "чудовищными и неправильными" и призвала его немедленно освободить заложников и сдаться полиции.

https://ria.ru/20220116/osvobozhdenie-1768051995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша