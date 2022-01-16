https://ria.ru/20220116/migranty-1768069494.html

Белорусские пограничники обнаружили нуждающихся в помощи мигрантов

Белорусские пограничники обнаружили нуждающихся в помощи мигрантов - РИА Новости, 16.01.2022

Белорусские пограничники обнаружили нуждающихся в помощи мигрантов

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что обнаружил на границе с Литвой пятерых мигрантов, которые нуждались в помощи, их силой пытались... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T11:59

2022-01-16T11:59

2022-01-16T11:59

в мире

литва

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что обнаружил на границе с Литвой пятерых мигрантов, которые нуждались в помощи, их силой пытались вытеснить в республику литовские силовики."Литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь. Инцидент произошел 15 января в Ивьевском районе. Лидские пограничники на линии границы обнаружили пятерых граждан Сирии. На момент обнаружения беженцев один мужчина был в бессознательном состоянии, у него едва прощупывался пульс", - говорится в сообщении погранкомитета.По информации ведомства, мигранты рассказали, что их задержали в лесу литовские силовики. Их граждане Сирии просили о помощи, поскольку были истощены."Литовцы привезли их к белорусской границе, а затем, угрожая физической расправой, пытались вытеснить их на территорию нашей страны. Белорусские пограничники незамедлительно оказали иностранцам первую помощь на месте и вызвали медиков", - добавили в погранкомитете.Одного из беженцев с переохлаждением доставили в реанимационное отделение больницы на территории Белоруссии.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20220113/simvol-1767718936.html

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в мире, литва, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии