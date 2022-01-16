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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220116/koronavirus-1768067879.html
В Москве за сутки госпитализировали 787 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 787 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 787 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 787 человек с COVID, на ИВЛ находятся 523 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T11:33
2022-01-16T11:33
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 787 человек с COVID, на ИВЛ находятся 523 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выявлено 6 480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 787 человек. На ИВЛ находятся 523 человека. В городе выздоровел ещё 2 371 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 907 686", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, коронавирус covid-19
11:33 16.01.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 787 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 787 больных COVID-19, на ИВЛ находятся 523 человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в палате
Медицинская сестра в палате - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинская сестра в палате. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 787 человек с COVID, на ИВЛ находятся 523 человека, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выявлено 6 480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 787 человек. На ИВЛ находятся 523 человека. В городе выздоровел ещё 2 371 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 907 686", - говорится в сообщении.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 23:06Распространение коронавируса
В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
Отмечается, что в столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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