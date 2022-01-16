https://ria.ru/20220116/koronavirus-1768065532.html
В России за сутки выписали 22 731 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 22 731 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2022
В России за сутки выписали 22 731 переболевших COVID-19
За сутки в России выписан 22 731 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 9 858 615, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T11:04
2022-01-16T11:04
2022-01-16T11:04
распространение коронавируса
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в России выписан 22 731 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 9 858 615, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 731 человек: ...За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 858 615", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки после коронавируса выписали 2371 человек, Воронежской области - 1415, в Подмосковье - 1325.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 22 731 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 22 731 переболевших COVID-19, за все время — 9 858 615