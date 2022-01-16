https://ria.ru/20220116/koronavirus-1768065532.html

В России за сутки выписали 22 731 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 22 731 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2022

В России за сутки выписали 22 731 переболевших COVID-19

За сутки в России выписан 22 731 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 9 858 615, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T11:04

2022-01-16T11:04

2022-01-16T11:04

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762779887_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_56b6b78e603d14ab8d5faf759e22c2b9.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в России выписан 22 731 человек после лечения от COVID-19, за все время выздоровели 9 858 615, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 731 человек: ...За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 858 615", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки после коронавируса выписали 2371 человек, Воронежской области - 1415, в Подмосковье - 1325.

https://ria.ru/20220116/koronavirus-1768065193.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии