https://ria.ru/20220116/inflyatsiya-1768063248.html

ФРС США не сможет побороть инфляцию повышением ставки, заявил эксперт

ФРС США не сможет побороть инфляцию повышением ставки, заявил эксперт - РИА Новости, 16.01.2022

ФРС США не сможет побороть инфляцию повышением ставки, заявил эксперт

ФРС США будет бороться с монетарной инфляцией сокращением программы выкупа активов и подъемом ключевой ставки, но проблемы нарушения... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T10:19

2022-01-16T10:19

2022-01-16T10:19

экономика

сша

федеральная резервная система сша

дмитрий александров

в мире

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ФРС США будет бороться с монетарной инфляцией сокращением программы выкупа активов и подъемом ключевой ставки, но проблемы нарушения производственно-логистических процессов останутся, сказал РИА Новости главный аналитик компании "Универ Капитал" Дмитрий Александров."ФРС США может начать сокращение программы выкупа более высокими темпами, подъем ключевой ставки может случиться уже в марте, и это как неизбежный ход на фоне рекордной с 80-х годов инфляции. Но есть тонкость: инфляция начала разгоняться не только из-за резкого увеличения денежной массы в обращении, но и из-за серьезного нарушения в производственных и логистических процессах, вызванных локдаунами и торговыми войнами", - говорит Александров.По данным минтруда США, годовая инфляция в стране по итогам прошлого года ускорилась до 7% с 6,8% по итогам ноября, только за декабрь потребительские цены выросли на 0,5%. Таким образом, инфляция в США еще сильнее приблизилась к максимальному значению почти за 40 лет. По итогам июня 1982 года она составляла 7,2%.Эксперт отмечает, что мировая экономика, работавшая в режиме максимальной эффективности, не привыкла формировать большие запасы (они как раз снижают эффективность, зато повышают устойчивость), а потому даже небольшие сбои привели к накоплению проблем. В результате мы видим дефицит различных товаров и острую борьбу за них между разными секторами экономики в мире, который уже начал забывать понятие дефицита как таковое (чипы, хайтек и автопром – в числе ярких примеров)."Казалось бы, на дефицит всегда можно ответить резким ростом производства за счет строительства нужного числа предприятий на дешевые кредиты. Однако торговые конфликты и пандемия существенно понизили уверенность производителей и желание инвестировать, а значительное повышение ставки ФРС, а значит, и стоимости кредита во всем мире, может осложнить ситуацию еще более", - комментирует эксперт.Александров делает вывод, что даже если ФРС достигнет успеха, с помощью подъема ставки подавив инфляцию на стороне спроса, вторая сторона инфляции, связанная с дефицитом предложения, может остаться с нами до тех пор, пока мировые производственно-логистические процессы не нормализуются или не перестроятся с учетом новых политических реалий.

https://ria.ru/20220114/inflyatsiya-1767872431.html

https://ria.ru/20220112/inflyatsiya-1767562074.html

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экономика, сша, федеральная резервная система сша, дмитрий александров, в мире