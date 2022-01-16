Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220116/inflyatsiya-1768063248.html
ФРС США не сможет побороть инфляцию повышением ставки, заявил эксперт
ФРС США не сможет побороть инфляцию повышением ставки, заявил эксперт - РИА Новости, 16.01.2022
ФРС США не сможет побороть инфляцию повышением ставки, заявил эксперт
ФРС США будет бороться с монетарной инфляцией сокращением программы выкупа активов и подъемом ключевой ставки, но проблемы нарушения... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T10:19
2022-01-16T10:19
экономика
сша
федеральная резервная система сша
дмитрий александров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_18971c699fcac4941590c90462501862.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ФРС США будет бороться с монетарной инфляцией сокращением программы выкупа активов и подъемом ключевой ставки, но проблемы нарушения производственно-логистических процессов останутся, сказал РИА Новости главный аналитик компании "Универ Капитал" Дмитрий Александров."ФРС США может начать сокращение программы выкупа более высокими темпами, подъем ключевой ставки может случиться уже в марте, и это как неизбежный ход на фоне рекордной с 80-х годов инфляции. Но есть тонкость: инфляция начала разгоняться не только из-за резкого увеличения денежной массы в обращении, но и из-за серьезного нарушения в производственных и логистических процессах, вызванных локдаунами и торговыми войнами", - говорит Александров.По данным минтруда США, годовая инфляция в стране по итогам прошлого года ускорилась до 7% с 6,8% по итогам ноября, только за декабрь потребительские цены выросли на 0,5%. Таким образом, инфляция в США еще сильнее приблизилась к максимальному значению почти за 40 лет. По итогам июня 1982 года она составляла 7,2%.Эксперт отмечает, что мировая экономика, работавшая в режиме максимальной эффективности, не привыкла формировать большие запасы (они как раз снижают эффективность, зато повышают устойчивость), а потому даже небольшие сбои привели к накоплению проблем. В результате мы видим дефицит различных товаров и острую борьбу за них между разными секторами экономики в мире, который уже начал забывать понятие дефицита как таковое (чипы, хайтек и автопром – в числе ярких примеров)."Казалось бы, на дефицит всегда можно ответить резким ростом производства за счет строительства нужного числа предприятий на дешевые кредиты. Однако торговые конфликты и пандемия существенно понизили уверенность производителей и желание инвестировать, а значительное повышение ставки ФРС, а значит, и стоимости кредита во всем мире, может осложнить ситуацию еще более", - комментирует эксперт.Александров делает вывод, что даже если ФРС достигнет успеха, с помощью подъема ставки подавив инфляцию на стороне спроса, вторая сторона инфляции, связанная с дефицитом предложения, может остаться с нами до тех пор, пока мировые производственно-логистические процессы не нормализуются или не перестроятся с учетом новых политических реалий.
https://ria.ru/20220114/inflyatsiya-1767872431.html
https://ria.ru/20220112/inflyatsiya-1767562074.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_cdc17f498829c49ba92ded081da8b998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, федеральная резервная система сша, дмитрий александров, в мире
10:19 16.01.2022
 
ФРС США не сможет побороть инфляцию повышением ставки, заявил эксперт

Аналитик Александров заявил, что ФРС США не справится с инфляцией только повышением ставки

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ФРС США будет бороться с монетарной инфляцией сокращением программы выкупа активов и подъемом ключевой ставки, но проблемы нарушения производственно-логистических процессов останутся, сказал РИА Новости главный аналитик компании "Универ Капитал" Дмитрий Александров.
"ФРС США может начать сокращение программы выкупа более высокими темпами, подъем ключевой ставки может случиться уже в марте, и это как неизбежный ход на фоне рекордной с 80-х годов инфляции. Но есть тонкость: инфляция начала разгоняться не только из-за резкого увеличения денежной массы в обращении, но и из-за серьезного нарушения в производственных и логистических процессах, вызванных локдаунами и торговыми войнами", - говорит Александров.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 16:14
Россия прошла пик инфляции, заявил Силуанов
По данным минтруда США, годовая инфляция в стране по итогам прошлого года ускорилась до 7% с 6,8% по итогам ноября, только за декабрь потребительские цены выросли на 0,5%. Таким образом, инфляция в США еще сильнее приблизилась к максимальному значению почти за 40 лет. По итогам июня 1982 года она составляла 7,2%.
Эксперт отмечает, что мировая экономика, работавшая в режиме максимальной эффективности, не привыкла формировать большие запасы (они как раз снижают эффективность, зато повышают устойчивость), а потому даже небольшие сбои привели к накоплению проблем. В результате мы видим дефицит различных товаров и острую борьбу за них между разными секторами экономики в мире, который уже начал забывать понятие дефицита как таковое (чипы, хайтек и автопром – в числе ярких примеров).
"Казалось бы, на дефицит всегда можно ответить резким ростом производства за счет строительства нужного числа предприятий на дешевые кредиты. Однако торговые конфликты и пандемия существенно понизили уверенность производителей и желание инвестировать, а значительное повышение ставки ФРС, а значит, и стоимости кредита во всем мире, может осложнить ситуацию еще более", - комментирует эксперт.
Александров делает вывод, что даже если ФРС достигнет успеха, с помощью подъема ставки подавив инфляцию на стороне спроса, вторая сторона инфляции, связанная с дефицитом предложения, может остаться с нами до тех пор, пока мировые производственно-логистические процессы не нормализуются или не перестроятся с учетом новых политических реалий.
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 20:01
Инфляция в России составила 8,39% в 2021 году
 
ЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАДмитрий АлександровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил Байден
00:43Большинство сербов выступили за изменения в конституции
00:33Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний
00:27Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье
00:20СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось
00:11Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Facebook
00:01В России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста
23:55В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ
23:47По делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчину
23:42НАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсек
23:35Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор
23:26Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе
23:26Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского
23:22В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ
23:14В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека
23:03Назван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменции
22:59НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек
22:58РПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"
22:56НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсек
22:47В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел
Лента новостейМолния
Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил БайденБольшинство сербов выступили за изменения в конституцииЭксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компанийМиротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и ПодмосковьеСМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалосьГаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в FacebookВ России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИПо делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчинуНАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсекПрезиденты Финляндии и Франции провели телефонный разговорСухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову ГрадскогоВ Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИВ Москве в ДТП со скорой пострадали два человекаНазван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменцииНАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсекРПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"НАТО не согласится на вывод войск из стран-членов альянса, заявил генсекВ Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили обстрел