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https://ria.ru/20220116/elektrosnabzhenie-1768062273.html
В четырех регионах на юге России восстановили электроснабжение
В четырех регионах на юге России восстановили электроснабжение - РИА Новости, 16.01.2022
В четырех регионах на юге России восстановили электроснабжение
Энергетики восстановили электроснабжение в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае, без света пока остаются 3 тысячи человек в... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T10:04
2022-01-16T11:38
происшествия
краснодарский край
волгоградская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае, без света пока остаются 3 тысячи человек в Краснодарском крае и Адыгее, сообщило Минэнерго РФ.В субботу, 15 января, ведомство информировало, что почти 180 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды на юге РФ."Энергетики завершили восстановительные работы в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае. Продолжаются работы в Краснодарском крае и Адыгее. Число обесточенных из-за непогоды потребителей в двух регионах - 3 тысячи человек", - говорится в сообщении.Ситуация остаётся на контроле Минэнерго России.
https://ria.ru/20211203/elektrosnabzhenie-1762060708.html
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происшествия, краснодарский край, волгоградская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
10:04 16.01.2022 (обновлено: 11:38 16.01.2022)
 
В четырех регионах на юге России восстановили электроснабжение

В четырех регионах восстановили электроснабжение после отключений из-за непогоды

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМонтажники во время проведения работ
Монтажники во время проведения работ - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Монтажники во время проведения работ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае, без света пока остаются 3 тысячи человек в Краснодарском крае и Адыгее, сообщило Минэнерго РФ.
В субботу, 15 января, ведомство информировало, что почти 180 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды на юге РФ.
Лампы - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 16:48
"Россети": электроснабжение в поселке Ангарский в основном восстановлено
"Энергетики завершили восстановительные работы в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае. Продолжаются работы в Краснодарском крае и Адыгее. Число обесточенных из-за непогоды потребителей в двух регионах - 3 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Ситуация остаётся на контроле Минэнерго России.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
09:59
Часть Архангельска осталась без воды из-за аварии на водопроводе
 
ПроисшествияКраснодарский крайВолгоградская областьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Россия
 
 
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