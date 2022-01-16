https://ria.ru/20220116/elektrosnabzhenie-1768062273.html

В четырех регионах на юге России восстановили электроснабжение

В четырех регионах на юге России восстановили электроснабжение - РИА Новости, 16.01.2022

В четырех регионах на юге России восстановили электроснабжение

Энергетики восстановили электроснабжение в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае, без света пока остаются 3 тысячи человек в... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T10:04

2022-01-16T10:04

2022-01-16T11:38

происшествия

краснодарский край

волгоградская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае, без света пока остаются 3 тысячи человек в Краснодарском крае и Адыгее, сообщило Минэнерго РФ.В субботу, 15 января, ведомство информировало, что почти 180 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды на юге РФ."Энергетики завершили восстановительные работы в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и Ставропольском крае. Продолжаются работы в Краснодарском крае и Адыгее. Число обесточенных из-за непогоды потребителей в двух регионах - 3 тысячи человек", - говорится в сообщении.Ситуация остаётся на контроле Минэнерго России.

https://ria.ru/20211203/elektrosnabzhenie-1762060708.html

https://ria.ru/20220116/avariya-1768061811.html

краснодарский край

волгоградская область

россия

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происшествия, краснодарский край, волгоградская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия