https://ria.ru/20220116/elbrus-1768069932.html

Курорт "Эльбрус" возобновил работу

Курорт "Эльбрус" возобновил работу - РИА Новости, 16.01.2022

Курорт "Эльбрус" возобновил работу

Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в воскресенье возобновил работу после того, как не функционировал один день из-за сильного ветра и снегопада, сообщает... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T12:01

2022-01-16T12:01

2022-01-16T12:01

общество

кабардино-балкарская республика (кбр)

туризм

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НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в воскресенье возобновил работу после того, как не функционировал один день из-за сильного ветра и снегопада, сообщает администрация курорта.Ранее сообщалось, что в субботу курорт был закрыт из-за сильного ветра и снегопада."Сегодня на курорте работают две очереди канатной дороги – "Азау" - "Кругозор" и "Кругозор" - "Мир". "Мир" - "Гарабаши" закрыта. Открыты трассы от станции "Мир" до "Азау", - говорится в сообщении.По данным регионального ГУМЧС РФ, в ближайшие сутки в горах Кабардино-Балкарии сохраняется опасность схода лавин.

https://ria.ru/20211206/kurorty-1762393845.html

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общество, кабардино-балкарская республика (кбр)