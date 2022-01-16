https://ria.ru/20220116/elbrus-1768069932.html
Курорт "Эльбрус" возобновил работу
Курорт "Эльбрус" возобновил работу - РИА Новости, 16.01.2022
Курорт "Эльбрус" возобновил работу
Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в воскресенье возобновил работу после того, как не функционировал один день из-за сильного ветра и снегопада, сообщает... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T12:01
2022-01-16T12:01
2022-01-16T12:01
общество
кабардино-балкарская республика (кбр)
туризм
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НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в воскресенье возобновил работу после того, как не функционировал один день из-за сильного ветра и снегопада, сообщает администрация курорта.Ранее сообщалось, что в субботу курорт был закрыт из-за сильного ветра и снегопада."Сегодня на курорте работают две очереди канатной дороги – "Азау" - "Кругозор" и "Кругозор" - "Мир". "Мир" - "Гарабаши" закрыта. Открыты трассы от станции "Мир" до "Азау", - говорится в сообщении.По данным регионального ГУМЧС РФ, в ближайшие сутки в горах Кабардино-Балкарии сохраняется опасность схода лавин.
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общество, кабардино-балкарская республика (кбр)
Курорт "Эльбрус" возобновил работу
Курорт "Эльбрус" возобновил работу, остановленную из-за ветра
НАЛЬЧИК, 16 янв – РИА Новости. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в воскресенье возобновил работу после того, как не функционировал один день из-за сильного ветра и снегопада, сообщает администрация курорта.
Ранее сообщалось, что в субботу курорт был закрыт из-за сильного ветра и снегопада.
"Сегодня на курорте работают две очереди канатной дороги – "Азау" - "Кругозор" и "Кругозор" - "Мир". "Мир" - "Гарабаши" закрыта. Открыты трассы от станции "Мир" до "Азау", - говорится в сообщении.
По данным регионального ГУМЧС РФ, в ближайшие сутки в горах Кабардино-Балкарии сохраняется опасность схода лавин.