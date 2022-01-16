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В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в Донбассе
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2022
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики вновь фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T12:16
2022-01-16T12:16
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
счастье (город)
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики вновь фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. В пятницу оборонное ведомство ЛНР также заявляло о размещении бронетехники ВС Украины в подконтрольном Киеву Счастье."В нарушение третьего пункта дополнительных мер (обеспечения перемирия – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, разведка ЛНР зафиксировала два бронетранспортёра БТР-60 вблизи подконтрольного украинским силовикам города Счастье."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20220115/lnr-1767961785.html
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр
12:16 16.01.2022
 
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в Донбассе

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в жилых районах Донбасса

© REUTERS / Press Service of the 92nd Separate Mechanized BrigadeУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики вновь фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. В пятницу оборонное ведомство ЛНР также заявляло о размещении бронетехники ВС Украины в подконтрольном Киеву Счастье.
Украинские военнослужащие в Луганской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 10:20
В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия ВСУ за сутки
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер (обеспечения перемирия – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, разведка ЛНР зафиксировала два бронетранспортёра БТР-60 вблизи подконтрольного украинским силовикам города Счастье.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.
Украинский военнослужащий в Зайцево, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 16:11
В ДНР опасаются обострения после отправки западных инструкторов на Украину
 
В миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСчастье (город)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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