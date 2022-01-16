https://ria.ru/20220116/donbass-1768071336.html

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в Донбассе

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в Донбассе - РИА Новости, 16.01.2022

В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики вновь фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T12:16

2022-01-16T12:16

2022-01-16T12:16

в мире

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

счастье (город)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764893425_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e4346c5e2de13031845cdee3c8de23cb.jpg

ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики вновь фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Народная милиция ЛНР и ДНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. В пятницу оборонное ведомство ЛНР также заявляло о размещении бронетехники ВС Украины в подконтрольном Киеву Счастье."В нарушение третьего пункта дополнительных мер (обеспечения перемирия – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, разведка ЛНР зафиксировала два бронетранспортёра БТР-60 вблизи подконтрольного украинским силовикам города Счастье."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20220115/lnr-1767961785.html

https://ria.ru/20220114/donbass-1767871811.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

счастье (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, счастье (город), ситуация в днр и лнр