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Страница российской делегации на переговорах в Вене недоступна в Facebook
Страница российской делегации на переговорах в Вене недоступна в Facebook - РИА Новости, 16.01.2022
Страница российской делегации на переговорах в Вене недоступна в Facebook
Официальная страница в Facebook российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями оказалась недоступна. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T17:21
2022-01-16T17:21
2022-01-16T18:24
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Официальная страница в Facebook российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями оказалась недоступна."Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему", — говорится в сообщении, которое появляется при попытке зайти на страницу.Агентство РИА Новости обратилось в Facebook за комментарием.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Главной темой дискуссий стали проекты договора с США и соглашения с НАТО, которые в конце прошлого года Вашингтону и его союзникам направила российская сторона. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
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в мире, вена, facebook, россия
17:21 16.01.2022 (обновлено: 18:24 16.01.2022)
Страница российской делегации на переговорах в Вене недоступна в Facebook
Страница российской делегации на переговорах в Вене в Facebook оказалась недоступна
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Официальная страница в Facebook
российской делегации на переговорах в Вене
по вопросам безопасности и контроля над вооружениями оказалась недоступна.
"Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему", — говорится в сообщении, которое появляется при попытке зайти на страницу.
Агентство РИА Новости обратилось в Facebook за комментарием.
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — на площадке ОБСЕ.
Главной темой дискуссий стали проекты договора с США и соглашения с НАТО, которые в конце прошлого года Вашингтону и его союзникам направила российская сторона. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.