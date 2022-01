https://ria.ru/20220116/bitlz-1767794538.html

Всемирный день "Битлз"

Всемирный день "Битлз" - РИА Новости, 16.01.2022

Всемирный день "Битлз"

16 января ежегодно отмечается Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day). РИА Новости, 16.01.2022

всемирный день "битлз"

16 января ежегодно отмечается Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day).В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа. Клуб был оборудован в начале 1957 года в бывшем бомбоубежище Второй мировой войны в индустриальном районе Ливерпуля, портового города в 350 километрах к северо-западу от Лондона. 16 января 1957 года новое заведение было открыто, однако выступали в этот день на сцене не участники "ливерпульской четверки", а модные джазовые коллективы Merseysippi Jazz Band, Wall City Jazzmen, Ralph Watmough Jazz Band. Посетили концерт около 600 зрителей, еще несколько сотен стояли в очереди на улице – в клубе не хватило места. 31 июля 1957 года на сцене клуба Cavern впервые появился Ричард Старки, более известный как Ринго Старр, он играл на барабанах в группе Eddie Clayton Skiffle Group (стиль скиффл – музыка, характерной чертой которой является использование особых фольклорных инструментов). 7 августа 1957 года выступить в клубе Cavern пригласили еще одну группу, игравшую в стиле скиффл – The Quarrymen, участником которой был Джон Леннон. 24 января 1958 года в составе The Quarrymen на сцене Cavern дебютировал Пол Маккартни, который вошел в состав группы в октябре 1957 года.В феврале 1958 года к Леннону и Маккартни присоединился гитарист Джордж Харрисон. Группа сменила несколько названий и в апреле 1960 года стала называться The Beatles. 9 февраля 1961 года в клубе Cavern состоялось первое выступление The Beatles. Состав команды был таким: Леннон – Харрисон – Маккартни, а также Стюарт Сатклифф (бас-гитара) и Пит Бест (ударные). Вскоре The Beatles стала постоянным участником концертов в Cavern и приобрела массу поклонников.В ноябре 1961 года клуб посетил ливерпульский бизнесмен Брайан Эпстайн. Увидев The Beatles, он предложил коллективу свои услуги в качестве менеджера.19 августа 1962 года Ринго Старр впервые появился в Cavern Club в качестве барабанщика The Beatles. В этот день группа выступила составом, остававшимся неизменным до самого ее распада: Джон Леннон (ритм-гитара, фортепьяно, вокал), Пол Маккартни (бас-гитара, фортепьяно, вокал), Джордж Харрисон (соло-гитара, вокал), Ринго Старр (ударные, вокал).В сентябре 1962 года The Beatles записали свой первый хит Love Me Do, который попал в чарты Великобритании и достиг вершины чарта синглов США.Лондон стал новым домом группы с 1963 года. 11 февраля 1963 года The Beatles записали весь альбом Please, Please me за один день. В августе 1963 года их сингл She Loves You стал суперхитом. Выступление группы в октябре 1963 года в лондонском Palladium сделало их известными по всей Великобритании и положило начало битломании. Шоу транслировалось в прямом эфире, его посмотрели 12 миллионов зрителей.3 августа 1963 года The Beatles дали последний из 292-х концертов в клубе Cavern.В 1965 году впервые прозвучала песня Yesterday, считающаяся самым известным творением четверки. В 1999 году по опросу Би-би-си она была признана лучшей песней века. 25 июня 1967 года The Beatles стали первым коллективом, выступление которого по спутниковому телевидению транслировали на весь мир. В тот день их увидели почти 400 миллионов зрителей, была представлена их новая песня All You Need Is Love. 30 января 1969 года на крыше лондонского здания The Beatles сыграли концерт, которому суждено было стать последним живым выступлением великой группы.10 апреля 1970 года Пол Маккартни выступил с заявлением, в котором говорилось, что в связи с "личными, деловыми и музыкальными разногласиями" он не видит возможности продолжения существования The Beatles. В 1973 году легендарное прошлое клуба Cavern не помешало компании British Rail закрыть его, чтобы начать строительство новой ветки метро. Верхние этажи были снесены, подвал засыпан грунтом. Клуб был вновь открыт на новом месте в апреле 1984 года. В строительстве были использованы более 15 тысяч кирпичей, сохранившихся от стен легендарного клуба. Однако местом проведения живых концертов клуб стал только в 1990-х годах.14 декабря 1999 года Пол Маккартни "вернулся" в Cavern, чтобы дать здесь концерт. Ему помогали не менее знаменитые музыканты – гитарист Дэйв Гилмор из группы Pink Floyd и барабанщик Ян Пэйс из группы Deep Purple. Вместе они исполнили рок-н-ролльные композиции из незадолго до этого вышедшего альбома Маккартни Run Devil Run. В 2007 году при участии звукозаписывающих компаний EMI и Universal был выпущен альбом The Cavern. The Most Famous Club In The World, посвященный 50-летию клуба. Он стал первым альбомом-сборником, на котором был записан трек The Beatles. В альбом вошли 50 треков от исполнителей, когда-либо выступавших на сцене Cavern, в том числе Rolling Stones, The Who, Queen и др.В декабре 2015 года клуб Cavern передал в дар городу Ливерпулю памятник музыкантам The Beatles, который изобразил легендарную четверку идущей вдоль набережной.Всего музыканты The Beatles сочинили более 240 песен, записали множество синглов и альбомов, снялись в нескольких фильмах и телешоу. В 1995 году документальный фильм "Антология Битлз" посмотрели 420 миллионов человек.В настоящее время Пол Маккартни и Ринго Старр по-прежнему занимаются музыкой. Джон Леннон был убит в 1980 году рядом со своим домом в Нью-Йорке фанатиком Марком Чепменом. Джордж Харрисон умер от рака в 2001 году.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

