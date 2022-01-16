https://ria.ru/20220116/astrology-1767879311.html

Названы знаки зодиака, которые никогда не предают

Названы знаки зодиака, которые никогда не предают - РИА Новости, 16.01.2022

Названы знаки зодиака, которые никогда не предают

Автор и эксперт по астрологии Ааста Пахадиа назвала знаки зодиака, которые никогда не предают и остаются верными, несмотря ни на что, сообщает Pinkvilla. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T06:43

2022-01-16T06:43

2022-01-16T06:43

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Автор и эксперт по астрологии Ааста Пахадиа назвала знаки зодиака, которые никогда не предают и остаются верными, несмотря ни на что, сообщает Pinkvilla. "Овны невероятно надежные люди", — уверяет астролог. Представители этого знака всегда поддержат в трудную минуту, первыми подставят плечо и подскажут, если кто-то из их близких вдруг оступился. "Овны также преданные и верные в отношениях", — подчеркивает Пахадиа. По ее словам, Тельцы — прямолинейны. Они открыто скажут, если что-то их не устраивает. А "еще они не терпят высокомерие и манерность", — отмечает Ааста Пахадиа. Тем не менее, Тельцы всегда готовы прикрыть чужую спины. Раки много отдают другим и не требуют ничего взамен. У представителей этого знака сильно развита интуиция в отношении того, что правильно, а что нет, из-за чего они всегда делают верный выбор. "Раки отвечают за свои действия и серьезны, когда дело доходит до их отношений", — говорит астролог. "Скорпион — очень преданный знак", — заявляет автор гороскопа. По ее словам, они ценят доверие и честность и никогда просто так не подведут. В отношениях Скорпионы делают все возможное, чтобы создать крепкий союз: усердно работают и вкладывают свои время и энергию в людей, к которым привязаны. Ааста Пахадиа подчеркивает, что любой из 12 знаков по восточному гороскопу может быть верным, если захочет.

https://ria.ru/20220104/horoscope-1766560369.html

https://ria.ru/20220101/horoscope-1765804692.html

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новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп