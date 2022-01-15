Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220115/zhurnalisty-1768028854.html
Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР - РИА Новости, 15.01.2022
Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
Съемочная группа итальянского общественного телеканала "Rai 1" в субботу прибыла для работы в самопровозглашенную Луганскую народную республику, заявила... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T21:30
2022-01-15T21:41
в мире
киев
оон
москва
нато
обсе
ольга кобцева
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768028748_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_5c27c769a22121c454729cf05c75794d.jpg
ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Съемочная группа итальянского общественного телеканала "Rai 1" в субботу прибыла для работы в самопровозглашенную Луганскую народную республику, заявила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева."Сегодня с итальянскими журналистами мы посетили инфраструктуру пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Станица Луганская. Иностранные журналисты увидели на пункте-пропуска "Луганск-Счастье" инфраструктуру, созданную нами в рамках выполнения минских договоренностей", - заявила Кобцева, комментируя приезд итальянской съемочной группы.Представитель ЛНР пояснила прибывшим в республику журналистам, что в республике на данный момент действует только один пешеходный пункт пропуска "Станица Луганская", так как работу автомобильных КПП "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", которые полностью готовы к открытию, продолжает блокировать Киев."Собственно говоря, при работе с иностранными журналистами, мы рассчитываем донести реальную картину происходящего в Луганской народной республике до международной общественности", - дополнила Кобцева.Помимо пунктов пропуска итальянская съемочная группа посетила территорию разрушенной обстрелами украинских силовиков школы в Луганске.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220115/lnr-1767961785.html
https://ria.ru/20220114/donbass-1767872688.html
киев
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0f/1768028748_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_650b547cb2ba0b8a3b5d07f88ce06b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, оон, москва, нато, обсе, ольга кобцева, ситуация в днр и лнр, россия
21:30 15.01.2022 (обновлено: 21:41 15.01.2022)
 
Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР

Группа журналисты итальянского телеканала Rai 1 прибыла для съемок в ЛНР

© РИА НовостиОператор итальянского общественного телеканала "Rai 1" в Луганске
Оператор итальянского общественного телеканала Rai 1 в Луганске
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Съемочная группа итальянского общественного телеканала "Rai 1" в субботу прибыла для работы в самопровозглашенную Луганскую народную республику, заявила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.
"Сегодня с итальянскими журналистами мы посетили инфраструктуру пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Станица Луганская. Иностранные журналисты увидели на пункте-пропуска "Луганск-Счастье" инфраструктуру, созданную нами в рамках выполнения минских договоренностей", - заявила Кобцева, комментируя приезд итальянской съемочной группы.
Украинские военнослужащие в Луганской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
10:20
В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия ВСУ за сутки
Представитель ЛНР пояснила прибывшим в республику журналистам, что в республике на данный момент действует только один пешеходный пункт пропуска "Станица Луганская", так как работу автомобильных КПП "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", которые полностью готовы к открытию, продолжает блокировать Киев.
"Собственно говоря, при работе с иностранными журналистами, мы рассчитываем донести реальную картину происходящего в Луганской народной республике до международной общественности", - дополнила Кобцева.
Помимо пунктов пропуска итальянская съемочная группа посетила территорию разрушенной обстрелами украинских силовиков школы в Луганске.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
Вчера, 16:15
В ДНР объяснили, почему Западу выгодно разжигать конфликт в Донбассе
 
В миреКиевООНМоскваНАТООБСЕОльга КобцеваСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03На Украине ввели новую языковую норму
00:58Украинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с Путиным
00:47СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
00:15Жители Мали провели многотысячный митинг в поддержку России
23:54Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о Трампе
23:40Умер итальянский модельер Нино Черрути
23:29Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
23:25Валиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
23:15Боррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с Россией
23:12ВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"
23:06В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
22:57В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
22:42Российские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКР
22:32Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
22:28На Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента Гаити
22:06В Идлибе погиб сирийский военный из-за обстрелов
21:51На Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атаке
21:31Антонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТО
21:30Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
21:22Фрирайдер погиб в горах Сочи
Лента новостейМолния
На Украине ввели новую языковую нормуУкраинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с ПутинымСМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требованиеЖители Мали провели многотысячный митинг в поддержку РоссииTwitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за видео о ТрампеУмер итальянский модельер Нино ЧеррутиБелый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в ТехасеВалиева, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате ЕвропыБоррель и Блинкен обсудили координацию на переговорах с РоссиейВОЗ сообщила, что Россия предоставила всю документацию по "Спутнику V"В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммыВ Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагогеРоссийские миротворцы помогли вернуть задержанного Азербайджаном жителя НКРГенерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на УкраинуНа Ямайке задержали еще одного подозреваемого в убийстве президента ГаитиВ Идлибе погиб сирийский военный из-за обстреловНа Украине рассказали о ходе расследования дела о хакерской атакеАнтонов оценил прошедшие переговоры России с США и НАТОЖурналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНРФрирайдер погиб в горах Сочи