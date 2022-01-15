21:30 15.01.2022 (обновлено: 21:41 15.01.2022)
Журналисты итальянского телеканала прибыли для съемок в ЛНР
Группа журналисты итальянского телеканала Rai 1 прибыла для съемок в ЛНР
© РИА НовостиОператор итальянского общественного телеканала "Rai 1" в Луганске
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Съемочная группа итальянского общественного телеканала "Rai 1" в субботу прибыла для работы в самопровозглашенную Луганскую народную республику, заявила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Кобцева.
"Сегодня с итальянскими журналистами мы посетили инфраструктуру пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Станица Луганская. Иностранные журналисты увидели на пункте-пропуска "Луганск-Счастье" инфраструктуру, созданную нами в рамках выполнения минских договоренностей", - заявила Кобцева, комментируя приезд итальянской съемочной группы.
Представитель ЛНР пояснила прибывшим в республику журналистам, что в республике на данный момент действует только один пешеходный пункт пропуска "Станица Луганская", так как работу автомобильных КПП "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", которые полностью готовы к открытию, продолжает блокировать Киев.
"Собственно говоря, при работе с иностранными журналистами, мы рассчитываем донести реальную картину происходящего в Луганской народной республике до международной общественности", - дополнила Кобцева.
Помимо пунктов пропуска итальянская съемочная группа посетила территорию разрушенной обстрелами украинских силовиков школы в Луганске.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.