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Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе - РИА Новости, 15.01.2022
Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
Белый дом следит за ситуацией с захватом заложников в синагоге в городе Коллинвилль, штата Техас, сообщает CNN. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T23:29
2022-01-15T23:29
2022-01-15T23:36
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Белый дом следит за ситуацией с захватом заложников в синагоге в городе Коллинвилль, штата Техас, сообщает CNN."Белый дом отслеживает ситуацию с захватом заложников в синагоге в Техасе", - сообщает телеканал.По тем же данным, на месте работают не только местные правоохранители и спецназ, но и ФБР. Пострадавших на данный момент нет, сообщает телеканал.
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в мире, техас, администрация президента сша, фбр, сша
23:29 15.01.2022 (обновлено: 23:36 15.01.2022)
Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе
CNN: Белый дом следит за ситуацией с захватом заложников в синагоге в штате Техас