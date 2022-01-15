https://ria.ru/20220115/zalozhniki-1768035331.html

Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе

Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе - РИА Новости, 15.01.2022

Белый дом следит за ситуацией с захватом заложниками в Техасе

Белый дом следит за ситуацией с захватом заложников в синагоге в городе Коллинвилль, штата Техас, сообщает CNN. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T23:29

2022-01-15T23:29

2022-01-15T23:36

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Белый дом следит за ситуацией с захватом заложников в синагоге в городе Коллинвилль, штата Техас, сообщает CNN."Белый дом отслеживает ситуацию с захватом заложников в синагоге в Техасе", - сообщает телеканал.По тем же данным, на месте работают не только местные правоохранители и спецназ, но и ФБР. Пострадавших на данный момент нет, сообщает телеканал.

https://ria.ru/20220115/zalozhniki-1768034011.html

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в мире, техас, администрация президента сша, фбр, сша