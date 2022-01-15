https://ria.ru/20220115/yakutsk-1768006535.html

Волонтер рассказал о "короле" бродячих собак в Якутске

Волонтер рассказал о "короле" бродячих собак в Якутске - РИА Новости, 15.01.2022

Волонтер рассказал о "короле" бродячих собак в Якутске

Характер у "короля" бродячих собак в Якутске оказался добрым, сейчас пес живет во дворе частного дома, сообщил РИА Новости волонтер, забравший животное из... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T17:19

2022-01-15T17:19

2022-01-15T17:19

общество

якутск

северо-восточный федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 15 янв – РИА Новости. Характер у "короля" бродячих собак в Якутске оказался добрым, сейчас пес живет во дворе частного дома, сообщил РИА Новости волонтер, забравший животное из пункта передержки, Владимир Иванов.Пользователи соцсети распространили видео, где огромный пес при транспортировке легко порвал тент от машины у бригады, дежурящей на улицах Якутска. Позже появились сообщения о том, что семья волонтеров приютила "короля"."Собаку забрали, она добрая. Мы живем в частном доме, она во дворе. Пока так и называем "королем", не придумали ничего нового. Но пес не отзывается на кличку "король", - сказал Иванов.В свою очередь, в мэрии города сообщили РИА Новости о том, что с 30 декабря бригады отловили на улицах города 469 безнадзорных собак. В настоящее время в пункте передержки животных на улице Очиченко содержатся 1002 собаки, во временном ППЖ на улице Автодорожная – 149. Строится новый пункт передержки собак.В субботу в ходе объезда пунктов передержки животных, организованного Якутской городской думой, журналистам сообщили о том, что после расширения в ППЖ будут содержаться около 3 тысяч собак. Пока животных не выпускают обратно на улицы, в день ловцы привозят от трех до десяти дворняг. "Тысяча собак это много. В первый раз у нас такое…", - сказала директор пункта Екатерина Безрученко.Ранее сообщалось о том, что более 30 миллионов рублей в 2022 году потратят из бюджета Якутска на борьбу с безнадзорными животными после гибели женщины, на которую напала стая собак.Глава Якутска 29 декабря ввел режим ЧС в Автодорожном округе и режим повышенной готовности в городе. Причиной стало то, что на территории ипподрома стая собак напала на 53-летнюю сотрудницу СВФУ Сардану Слепцову, она скончалась. СК завел уголовные дела о халатности. Также после трагического случая мэрия сформировала оперативный штаб по отлову собак.

https://ria.ru/20220101/sobaka-1766367526.html

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общество, якутск, северо-восточный федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)