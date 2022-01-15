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Адвокаты принца Эндрю хотят допросить мужа его обвинительницы
Адвокаты принца Эндрю хотят допросить мужа его обвинительницы - РИА Новости, 15.01.2022
Адвокаты принца Эндрю хотят допросить мужа его обвинительницы
Адвокаты британского принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней, запросят вызвать в суд в качестве свидетелей мужа Вирджинии Джуффре и ее... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T15:01
2022-01-15T15:01
в мире
лондон
великобритания
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ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости. Адвокаты британского принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней, запросят вызвать в суд в качестве свидетелей мужа Вирджинии Джуффре и ее психолога, пишет газета Telegraph со ссылкой на документы суда.Ранее американский суд отказался удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняет его в том, что он якобы изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. На фоне этого заявления пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что принц Эндрю лишился почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо.&nbsp;По данным газеты, причиной вызова в суд мужа и психолога стало предположение защиты о том, что Джуффре страдает от "ложных воспоминаний".Адвокаты хотят допросить супруга Джуффре Роберта о ее "предполагаемой детской травме и насилии", которому она подверглась в юном возрасте, ее отношениях с финансистом Джеффри Эпстином, и о том, что она обсуждала со своим мужем относительно британского принца. С психологом Джудит Лайтфут адвокаты хотят обсудить утверждения Джуффре, что Эпстин угрожал ей смертью и физической расправой, ее "предполагаемое серьезное эмоциональное расстройство", а также связь между ее психологическим состоянием и предполагаемым поведением принца Эндрю. Адвокаты также запросили предоставить им все записи психолога о Джуффре.Джуффре - одна из самых известных женщин, обвинивших финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. В ее иске против британского принца говорится, что Эндрю против ее воли вступил с ней в связь в Лондоне, а финансист упомянут среди лиц, склонявших ее к сексу. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.
https://ria.ru/20220115/velikobritaniya-1767977745.html
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в мире, лондон, великобритания
15:01 15.01.2022
 
Адвокаты принца Эндрю хотят допросить мужа его обвинительницы

Telegraph: адвокаты принца Эндрю хотят допросить мужа и психолога его обвинительницы

© AP Photo / Steve ParsonsЭндрю, герцог Йоркский
Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Steve Parsons
Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
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ЛОНДОН, 15 янв - РИА Новости. Адвокаты британского принца Эндрю, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней, запросят вызвать в суд в качестве свидетелей мужа Вирджинии Джуффре и ее психолога, пишет газета Telegraph со ссылкой на документы суда.
Ранее американский суд отказался удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняет его в том, что он якобы изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. На фоне этого заявления пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что принц Эндрю лишился почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо. 
Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
12:52
Королева Британии сказала принцу Эндрю, что он не будет "высочеством"
По данным газеты, причиной вызова в суд мужа и психолога стало предположение защиты о том, что Джуффре страдает от "ложных воспоминаний".
Адвокаты хотят допросить супруга Джуффре Роберта о ее "предполагаемой детской травме и насилии", которому она подверглась в юном возрасте, ее отношениях с финансистом Джеффри Эпстином, и о том, что она обсуждала со своим мужем относительно британского принца. С психологом Джудит Лайтфут адвокаты хотят обсудить утверждения Джуффре, что Эпстин угрожал ей смертью и физической расправой, ее "предполагаемое серьезное эмоциональное расстройство", а также связь между ее психологическим состоянием и предполагаемым поведением принца Эндрю. Адвокаты также запросили предоставить им все записи психолога о Джуффре.
Джуффре - одна из самых известных женщин, обвинивших финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. В ее иске против британского принца говорится, что Эндрю против ее воли вступил с ней в связь в Лондоне, а финансист упомянут среди лиц, склонявших ее к сексу. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.
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