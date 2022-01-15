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Религия
https://ria.ru/20220115/vaktsinatsiya-1767996840.html
В РПЦ посоветовали верующим вакцинироваться от коронавируса
В РПЦ посоветовали верующим вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 15.01.2022
В РПЦ посоветовали верующим вакцинироваться от коронавируса
Верующим стоит вакцинироваться и повысить иммунитет до следующей волны коронавируса, сказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС)... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T15:48
2022-01-15T15:48
религия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
митрополит волоколамский иларион
московский патриархат
религия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Верующим стоит вакцинироваться и повысить иммунитет до следующей волны коронавируса, сказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Митрополит Иларион сослался на институт им. Гамалеи, где "предупреждают, что вирус вернется с новой силой, будет вспышка "омикрона" и цифры (заболеваемости – ред.) поползут вверх в феврале"."Я думаю, что к этому надо подготовиться. &lt;…&gt; Думаю, что это оставшееся время до обещанной вспышки коронавируса посвятить тому, чтобы повысить свой иммунитет, чтобы сделать прививку тем, кто ее еще не сделал, и подготовиться к этой новой волне, которая нас ожидает, как говорят специалисты", - сказал митрополит Иларион в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".По словам митрополита, он получает сообщения от верующих из-за рубежа из стран, где уже есть много заражений "омикроном".
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отдел внешних церковных связей московского патриархата, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, религия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:48 15.01.2022
 
В РПЦ посоветовали верующим вакцинироваться от коронавируса

Митрополит Иларион посоветовал верующим вакцинироваться перед новой волной коронавируса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Симферополе
Вакцинация от коронавируса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вакцинация от коронавируса в Симферополе
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Верующим стоит вакцинироваться и повысить иммунитет до следующей волны коронавируса, сказал в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Митрополит Иларион сослался на институт им. Гамалеи, где "предупреждают, что вирус вернется с новой силой, будет вспышка "омикрона" и цифры (заболеваемости – ред.) поползут вверх в феврале".
"Я думаю, что к этому надо подготовиться. <…> Думаю, что это оставшееся время до обещанной вспышки коронавируса посвятить тому, чтобы повысить свой иммунитет, чтобы сделать прививку тем, кто ее еще не сделал, и подготовиться к этой новой волне, которая нас ожидает, как говорят специалисты", - сказал митрополит Иларион в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
По словам митрополита, он получает сообщения от верующих из-за рубежа из стран, где уже есть много заражений "омикроном".
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