В Китае более 85 процентов населения полностью вакцинировались от COVID-19
В Китае более 1,22 миллиарда человек полностью вакцинировались от коронавируса
© REUTERS / China DailyМедицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао
Медицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао
ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. В Китае более 1,22 миллиарда человек прошли полную вакцинацию от COVID-19, что составляет более 85% населения страны, заявил в субботу официальный представитель государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн.
"По состоянию на 14 января в Китае в общей сложности было введено 2 928 981 000 доз вакцин от COVID-19, число людей, завершивших полную вакцинацию, составило 1 220 584 000 человек", - приводит слова Ми Фэна Центральное телевидение Китая.
Согласно данным последней переписи, население КНР составляет более 1,411 миллиарда человек, таким образом, на сегодняшний день полностью завершили процесс вакцинации более 85% жителей страны.
Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.