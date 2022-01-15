https://ria.ru/20220115/vaktsinatsiya-1767987276.html

В Китае более 85 процентов населения полностью вакцинировались от COVID-19

В Китае более 85 процентов населения полностью вакцинировались от COVID-19 - РИА Новости, 15.01.2022

В Китае более 85 процентов населения полностью вакцинировались от COVID-19

В Китае более 1,22 миллиарда человек прошли полную вакцинацию от COVID-19, что составляет более 85% населения страны, заявил в субботу официальный представитель РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T14:42

2022-01-15T14:42

2022-01-15T14:42

распространение коронавируса

в мире

китай

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. В Китае более 1,22 миллиарда человек прошли полную вакцинацию от COVID-19, что составляет более 85% населения страны, заявил в субботу официальный представитель государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн."По состоянию на 14 января в Китае в общей сложности было введено 2 928 981 000 доз вакцин от COVID-19, число людей, завершивших полную вакцинацию, составило 1 220 584 000 человек", - приводит слова Ми Фэна Центральное телевидение Китая.Согласно данным последней переписи, население КНР составляет более 1,411 миллиарда человек, таким образом, на сегодняшний день полностью завершили процесс вакцинации более 85% жителей страны.Власти Китая ранее одобрили для массового использования четыре вакцины, включая три инактивированные, разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (входит в Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (структура Sinopharm) и China National Biotech Group (входит в Sinopharm). Также одобрение получила пока единственная в Китае рекомбинантная вакцина против COVID-19 на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV компании CanSino Biologics. Вакцинация в Китае проводится бесплатно и на добровольной основе.

https://ria.ru/20220114/ikota-1767739885.html

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в мире, китай, коронавирус covid-19