https://ria.ru/20220115/vaktsinatsiya-1767966849.html

В Бразилии началась вакцинация от коронавируса детей с пяти лет

В Бразилии началась вакцинация от коронавируса детей с пяти лет - РИА Новости, 15.01.2022

В Бразилии началась вакцинация от коронавируса детей с пяти лет

Вакцинация от COVID детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в пятницу в Бразилии, сообщает телеканал CNN Brasil. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T11:11

2022-01-15T11:11

2022-01-15T11:11

распространение коронавируса

в мире

бразилия

сан-паулу (город)

жаир болсонару

коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в пятницу в Бразилии, сообщает телеканал CNN Brasil.Ранее регулятор Бразилии Anvisa одобрил применение препарата Pfizer для вакцинации детей от 5 до 11 лет."Восьмилетний мальчик… стал первым ребенком, получившим прививку в стране", - сообщает телеканал. Мальчик является представителем коренных народов страны. Ему сделали прививку в больнице Сан-Паулу.Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его несовершеннолетняя дочь не будет вакцинироваться от коронавируса. Болсонару не раз высказывал сомнения в отношении вакцинации, сам он не привит от коронавируса. По его словам, в мире есть много сомнений в отношении вакцин для детей, хотя ряд стран уже начали вакцинацию.

https://ria.ru/20220115/omikron-1767964299.html

бразилия

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в мире, бразилия, сан-паулу (город), жаир болсонару, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech