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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220115/vaktsinatsiya-1767966849.html
В Бразилии началась вакцинация от коронавируса детей с пяти лет
В Бразилии началась вакцинация от коронавируса детей с пяти лет - РИА Новости, 15.01.2022
В Бразилии началась вакцинация от коронавируса детей с пяти лет
Вакцинация от COVID детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в пятницу в Бразилии, сообщает телеканал CNN Brasil. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:11
2022-01-15T11:11
распространение коронавируса
в мире
бразилия
сан-паулу (город)
жаир болсонару
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в пятницу в Бразилии, сообщает телеканал CNN Brasil.Ранее регулятор Бразилии Anvisa одобрил применение препарата Pfizer для вакцинации детей от 5 до 11 лет."Восьмилетний мальчик… стал первым ребенком, получившим прививку в стране", - сообщает телеканал. Мальчик является представителем коренных народов страны. Ему сделали прививку в больнице Сан-Паулу.Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его несовершеннолетняя дочь не будет вакцинироваться от коронавируса. Болсонару не раз высказывал сомнения в отношении вакцинации, сам он не привит от коронавируса. По его словам, в мире есть много сомнений в отношении вакцин для детей, хотя ряд стран уже начали вакцинацию.
https://ria.ru/20220115/omikron-1767964299.html
бразилия
сан-паулу (город)
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в мире, бразилия, сан-паулу (город), жаир болсонару, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
11:11 15.01.2022
 
В Бразилии началась вакцинация от коронавируса детей с пяти лет

В Бразилии началась вакцинация детей от пяти до одиннадцати лет от коронавируса

© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину
Медицинский сотрудник готовит вакцину - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Медицинский сотрудник готовит вакцину
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в пятницу в Бразилии, сообщает телеканал CNN Brasil.
Ранее регулятор Бразилии Anvisa одобрил применение препарата Pfizer для вакцинации детей от 5 до 11 лет.
"Восьмилетний мальчик… стал первым ребенком, получившим прививку в стране", - сообщает телеканал. Мальчик является представителем коренных народов страны. Ему сделали прививку в больнице Сан-Паулу.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его несовершеннолетняя дочь не будет вакцинироваться от коронавируса. Болсонару не раз высказывал сомнения в отношении вакцинации, сам он не привит от коронавируса. По его словам, в мире есть много сомнений в отношении вакцин для детей, хотя ряд стран уже начали вакцинацию.
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