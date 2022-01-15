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В Москве начали демонтировать новогодние уличные украшения
В Москве начали демонтировать новогодние уличные украшения - РИА Новости, 15.01.2022
В Москве начали демонтировать новогодние уличные украшения
Демонтаж части новогодних уличных украшений начался в Москве, световые элементы продолжат украшать город до весны, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T11:40
2022-01-15T11:40
общество
москва
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Демонтаж части новогодних уличных украшений начался в Москве, световые элементы продолжат украшать город до весны, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."После окончания праздников мы приступили к проведению демонтажа новогодних конструкций, в первую очередь с улиц уберут около 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Световые конструкции будут украшать столицу до весны", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что световые конструкции – источник дополнительного освещения города и хорошего настроения горожан в короткие зимние дни."Всего к Новому году и Рождеству Москву украсили более 4 тысяч декоративных конструкций. Все они используются повторно из года в год. После демонтажа украшения отправят на склады, где их тщательно почистят, проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют", - дополняется в сообщении.
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общество, москва, петр бирюков
11:40 15.01.2022
 
В Москве начали демонтировать новогодние уличные украшения

В Москве начали демонтировать некоторые новогодние уличные украшения

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНовогодняя елка на Ленинском проспекте в Москве
Новогодняя елка на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Новогодняя елка на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Демонтаж части новогодних уличных украшений начался в Москве, световые элементы продолжат украшать город до весны, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"После окончания праздников мы приступили к проведению демонтажа новогодних конструкций, в первую очередь с улиц уберут около 1 тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Световые конструкции будут украшать столицу до весны", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что световые конструкции – источник дополнительного освещения города и хорошего настроения горожан в короткие зимние дни.
"Всего к Новому году и Рождеству Москву украсили более 4 тысяч декоративных конструкций. Все они используются повторно из года в год. После демонтажа украшения отправят на склады, где их тщательно почистят, проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют", - дополняется в сообщении.
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