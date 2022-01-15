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Корабль-призрак без экипажа: какова его судьба
В море нашли загадочный "корабль-призрак" без экипажа - РИА Новости, 15.01.2022
Корабль-призрак без экипажа: какова его судьба
В Сиамском заливе у берегов Таиланда обнаружили загадочный "корабль-призрак", дрейфовавший без экипажа, об этом сообщила местная газета Bangkok Post. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T06:46
2022-01-15T06:46
2022-01-15T06:46
в мире
таиланд
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В Сиамском заливе у берегов Таиланда обнаружили загадочный "корабль-призрак", дрейфовавший без экипажа, об этом сообщила местная газета Bangkok Post.Китайское грузовое судно под названием "Цзинь Шуй Юань 2" примерно в 100 морских милях от берега заметили работники одной из буровых установок еще 6 января, о находке они сообщили местным властям.Прибывшие к судну представители ВМС Таиланда выяснили, что экипаж с его борта исчез, при этом отсутствовали все документы, которые касались его происхождения. Также они выяснили, что навигационная и якорная системы судна практически не функционировали, а машинные отделения были затоплены водой, от них исходил сильный запах топлива.Власти решили отбуксировать судно к берегу, для этого пришлось откачать почти половину воды, которая заполнила отсеки. Однако из-за сильного шторма "Цзинь Шуй Юань 2" затонул в 28 милях от берега, получив при этом сильные повреждения.Как сообщили в Королевских ВМС, экипаж судна вряд ли оказался жертвой пиратов, вероятнее всего оно было брошено намеренно из-за неисправного оборудования.
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в мире, таиланд
В море нашли загадочный "корабль-призрак" без экипажа
У берегов Таиланда обнаружили дрейфовавший без экипажа китайский танкер
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости.
В Сиамском заливе у берегов Таиланда
обнаружили загадочный "корабль-призрак", дрейфовавший без экипажа, об этом сообщила местная газета Bangkok Post
.
Китайское грузовое судно под названием "Цзинь Шуй Юань 2" примерно в 100 морских милях от берега заметили работники одной из буровых установок еще 6 января, о находке они сообщили местным властям.
Прибывшие к судну представители ВМС Таиланда выяснили, что экипаж с его борта исчез, при этом отсутствовали все документы, которые касались его происхождения. Также они выяснили, что навигационная и якорная системы судна практически не функционировали, а машинные отделения были затоплены водой, от них исходил сильный запах топлива.
Власти решили отбуксировать судно к берегу, для этого пришлось откачать почти половину воды, которая заполнила отсеки. Однако из-за сильного шторма "Цзинь Шуй Юань 2" затонул в 28 милях от берега, получив при этом сильные повреждения.
Как сообщили в Королевских ВМС, экипаж судна вряд ли оказался жертвой пиратов, вероятнее всего оно было брошено намеренно из-за неисправного оборудования.