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Корабль-призрак без экипажа: какова его судьба

В море нашли загадочный "корабль-призрак" без экипажа - РИА Новости, 15.01.2022

Корабль-призрак без экипажа: какова его судьба

В Сиамском заливе у берегов Таиланда обнаружили загадочный "корабль-призрак", дрейфовавший без экипажа, об этом сообщила местная газета Bangkok Post. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T06:46

2022-01-15T06:46

2022-01-15T06:46

в мире

таиланд

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В Сиамском заливе у берегов Таиланда обнаружили загадочный "корабль-призрак", дрейфовавший без экипажа, об этом сообщила местная газета Bangkok Post.Китайское грузовое судно под названием "Цзинь Шуй Юань 2" примерно в 100 морских милях от берега заметили работники одной из буровых установок еще 6 января, о находке они сообщили местным властям.Прибывшие к судну представители ВМС Таиланда выяснили, что экипаж с его борта исчез, при этом отсутствовали все документы, которые касались его происхождения. Также они выяснили, что навигационная и якорная системы судна практически не функционировали, а машинные отделения были затоплены водой, от них исходил сильный запах топлива.Власти решили отбуксировать судно к берегу, для этого пришлось откачать почти половину воды, которая заполнила отсеки. Однако из-за сильного шторма "Цзинь Шуй Юань 2" затонул в 28 милях от берега, получив при этом сильные повреждения.Как сообщили в Королевских ВМС, экипаж судна вряд ли оказался жертвой пиратов, вероятнее всего оно было брошено намеренно из-за неисправного оборудования.

https://ria.ru/20211020/korabli-1755311707.html

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в мире, таиланд