https://ria.ru/20220115/skulptura-1767852054.html

В парке Горького появились ледяные скульптуры героев из мультфильмов Disney

В парке Горького появились ледяные скульптуры героев из мультфильмов Disney - РИА Новости, 15.01.2022

В парке Горького появились ледяные скульптуры героев из мультфильмов Disney

В Парке Горького на Пушкинской набережной установили ледяные скульптуры героев из диснеевских мультфильмов. Они стали частью фестиваля "Снег и лед в Москве",... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T06:54

2022-01-15T06:54

2022-01-15T06:54

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россия

walt disney animation studios

тюмень

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Парке Горького на Пушкинской набережной установили ледяные скульптуры героев из диснеевских мультфильмов. Они стали частью фестиваля "Снег и лед в Москве", сообщили в пресс-службе Disney Россия. Фигуры создали в честь юбилея российского канала Disney. В последний день декабря 2021 года ему исполнилось десять лет. Посетители парка могут увидеть композиции с персонажами из "Холодного сердца", "Моаны", а также мультсериалов "Леди Баг и Супер-Кот", "Гравити Фолз", "София Прекрасная" и, конечно же, главного символа Disney — Микки Мауса и его друзей.Ледяные фигуры вырезали скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени, Ижевска и Минска. Полюбоваться их работами можно до конца февраля.

https://ria.ru/20211224/disney-1765286217.html

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