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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220115/skulptura-1767852054.html
В парке Горького появились ледяные скульптуры героев из мультфильмов Disney
В парке Горького появились ледяные скульптуры героев из мультфильмов Disney - РИА Новости, 15.01.2022
В парке Горького появились ледяные скульптуры героев из мультфильмов Disney
В Парке Горького на Пушкинской набережной установили ледяные скульптуры героев из диснеевских мультфильмов. Они стали частью фестиваля "Снег и лед в Москве",... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T06:54
2022-01-15T06:54
культура
москва
парк культуры имени горького
новости культуры
россия
walt disney animation studios
тюмень
минск
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Парке Горького на Пушкинской набережной установили ледяные скульптуры героев из диснеевских мультфильмов. Они стали частью фестиваля "Снег и лед в Москве", сообщили в пресс-службе Disney Россия. Фигуры создали в честь юбилея российского канала Disney. В последний день декабря 2021 года ему исполнилось десять лет. Посетители парка могут увидеть композиции с персонажами из "Холодного сердца", "Моаны", а также мультсериалов "Леди Баг и Супер-Кот", "Гравити Фолз", "София Прекрасная" и, конечно же, главного символа Disney — Микки Мауса и его друзей.Ледяные фигуры вырезали скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени, Ижевска и Минска. Полюбоваться их работами можно до конца февраля.
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москва, парк культуры имени горького, новости культуры, россия, walt disney animation studios, тюмень, минск, микки маус
06:54 15.01.2022
 
В парке Горького появились ледяные скульптуры героев из мультфильмов Disney

В парке Горького появились ледяные скульптуры героев из мультфильмов Disney

© Фото предоставлено пресс-службой Disney РоссияЛедяные скульптуры канала Disney на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
Ледяные скульптуры канала Disney на международном фестивале Снег и лед в Парке Горького
© Фото предоставлено пресс-службой Disney Россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Парке Горького на Пушкинской набережной установили ледяные скульптуры героев из диснеевских мультфильмов. Они стали частью фестиваля "Снег и лед в Москве", сообщили в пресс-службе Disney Россия.
Фигуры создали в честь юбилея российского канала Disney. В последний день декабря 2021 года ему исполнилось десять лет.
"Канал Disney приглашает москвичей и гостей столицы в Парк Горького на выставку ледяных скульптур героев мультфильмов, которые имели наибольшей успех у зрителей за десть лет эфирного вещания телеканала в России", — говорится в сообщении.
Посетители парка могут увидеть композиции с персонажами из "Холодного сердца", "Моаны", а также мультсериалов "Леди Баг и Супер-Кот", "Гравити Фолз", "София Прекрасная" и, конечно же, главного символа Disney — Микки Мауса и его друзей.
© Фото предоставлено пресс-службой Disney РоссияЛедяные скульптуры "Клуб Микки Мауса", "Холодное сердце", "Моана" на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
Ледяные скульптуры Клуб Микки Мауса, Холодное сердце, Моана на международном фестивале Снег и лед в Парке Горького
1 из 5
Ледяные скульптуры "Клуб Микки Мауса", "Холодное сердце", "Моана" на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
© Фото предоставлено пресс-службой Disney Россия
© Фото предоставлено пресс-службой Disney РоссияЛедяная скульптура "София Прекрасная" на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
Ледяная скульптура София Прекрасная на международном фестивале Снег и лед в Парке Горького
2 из 5
Ледяная скульптура "София Прекрасная" на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
© Фото предоставлено пресс-службой Disney Россия
© Фото предоставлено пресс-службой Disney РоссияЛедяные скульптуры канала Disney на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
Ледяные скульптуры канала Disney на международном фестивале Снег и лед в Парке Горького
3 из 5
Ледяные скульптуры канала Disney на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
© Фото предоставлено пресс-службой Disney Россия
© Фото предоставлено пресс-службой Disney РоссияЛедяная скульптура "Моана" на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
Ледяная скульптура Моана на международном фестивале Снег и лед в Парке Горького
4 из 5
Ледяная скульптура "Моана" на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
© Фото предоставлено пресс-службой Disney Россия
© Фото предоставлено пресс-службой Disney РоссияЛедяная скульптура "Гравити Фолз" на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
Ледяная скульптура Гравити Фолз на международном фестивале Снег и лед в Парке Горького
5 из 5
Ледяная скульптура "Гравити Фолз" на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
© Фото предоставлено пресс-службой Disney Россия
1 из 5
Ледяные скульптуры "Клуб Микки Мауса", "Холодное сердце", "Моана" на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
© Фото предоставлено пресс-службой Disney Россия
2 из 5
Ледяная скульптура "София Прекрасная" на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
© Фото предоставлено пресс-службой Disney Россия
3 из 5
Ледяные скульптуры канала Disney на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
© Фото предоставлено пресс-службой Disney Россия
4 из 5
Ледяная скульптура "Моана" на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
© Фото предоставлено пресс-службой Disney Россия
5 из 5
Ледяная скульптура "Гравити Фолз" на международном фестивале "Снег и лед" в Парке Горького
© Фото предоставлено пресс-службой Disney Россия
Ледяные фигуры вырезали скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени, Ижевска и Минска.
Полюбоваться их работами можно до конца февраля.
Кадр из мультфильма Холодное сердце
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