https://ria.ru/20220115/sk-1767957329.html

Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы

Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы - РИА Новости, 15.01.2022

Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета РФ с 11-й годовщиной образования ведомства и отметил, что оно доказало... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T09:08

2022-01-15T09:08

2022-01-15T09:20

общество

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета РФ с 11-й годовщиной образования ведомства и отметил, что оно доказало эффективность и стало одним из важнейших звеньев правоохранительной системы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."За прошедшее время Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что эта ответственная работа требует исключительной компетентности, принципиальности, верности служебному долгу, так как от их профессиональных и личных качеств во многом зависят успешное решение стоящих перед ведомством задач, вера людей в торжество закона и справедливости.

https://ria.ru/20211228/mechta-1765910148.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), россия