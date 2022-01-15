https://ria.ru/20220115/sk-1767957329.html
Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы
Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы - РИА Новости, 15.01.2022
Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета РФ с 11-й годовщиной образования ведомства и отметил, что оно доказало... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T09:08
2022-01-15T09:08
2022-01-15T09:20
общество
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_34:344:3064:2048_1920x0_80_0_0_6a21fb621f68f669ac3aaa6815259b50.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета РФ с 11-й годовщиной образования ведомства и отметил, что оно доказало эффективность и стало одним из важнейших звеньев правоохранительной системы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."За прошедшее время Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что эта ответственная работа требует исключительной компетентности, принципиальности, верности служебному долгу, так как от их профессиональных и личных качеств во многом зависят успешное решение стоящих перед ведомством задач, вера людей в торжество закона и справедливости.
https://ria.ru/20211228/mechta-1765910148.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595735040_650:256:3040:2048_1920x0_80_0_0_90e1c23a0de0570999f4a20f2a2d8581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:08 15.01.2022 (обновлено: 09:20 15.01.2022)
Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы
Президент Путин назвал СК одним из важнейших звеньев правоохранительной системы
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета РФ
с 11-й годовщиной образования ведомства и отметил, что оно доказало эффективность и стало одним из важнейших звеньев правоохранительной системы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"За прошедшее время Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что эта ответственная работа требует исключительной компетентности, принципиальности, верности служебному долгу, так как от их профессиональных и личных качеств во многом зависят успешное решение стоящих перед ведомством задач, вера людей в торжество закона и справедливости.