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https://ria.ru/20220115/revil-1768015100.html
Суд в Москве арестовал всех восьмерых хакеров из REvil
Суд в Москве арестовал всех восьмерых хакеров из REvil - РИА Новости, 15.01.2022
Суд в Москве арестовал всех восьмерых хакеров из REvil
Тверской суд Москвы отправил под арест восемь участников хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ и... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T18:49
2022-01-15T21:14
происшествия
москва
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хакеры
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под арест восемь участников хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ и получила известность на Западе после обвинений в крупной кибератаке на американские компании, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина.Ранее суд арестовал семерых предполагаемых соучастников: Андрея Бессонова, Романа Муромского, Михаила Головочука, Руслана Хансвярова, Дмитрия Коротаева, Алексея Малоземова и Артема Заеца. Последним в СИЗО отправили Алексея Пузыревского."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Алексея Пузыревского меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Розина.Сроки ареста установили на два месяца — до 13 или 14 марта, в зависимости от времени задержания фигурантов.Всем им вменяют часть 2 статьи 187 УК России ("Неправомерный оборот средств платежей"), пока они находятся в статусе подозреваемых. Наказание по этой статье предполагает либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до пяти лет или без него.Накануне Федеральная служба безопасности сообщила об обысках у 14 членов преступного сообщества, но пока в суд поступило только восемь ходатайств об арестах.Как отмечали в ФСБ, следствие установило полный состав REvil и доказало причастность ее участников к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.Основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США, "сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".Во время обысков по 25 адресам у 14 членов группировки изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги.Летом прошлого года крупная американская IT-компания Kaseya подверглась массированной кибератаке с применением вируса-вымогателя — вместе с десятками или даже сотнями другими фирмами. Тогда во взломе тоже подозревали REvil. Хакеры потребовали рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать компьютеры. Kaseya впоследствии оценило число пострадавших компаний по всему миру в 1,5 тысячи.Штаты объявили награду до десяти миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.В начале ноября США предъявили украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в санкционный список. Васинского арестовали в Польше, а в конце декабря суд польского города Люблин одобрил его экстрадицию в Штаты. Полянин же находится на свободе — как считает ФБР, в Барнауле.Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, сумевшей собрать с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. По словам генпрокурора США Меррика Гарленда, Полянин заполучил 13 миллионов долларов, более шести из них властям удалось конфисковать.
https://ria.ru/20220115/sud-1767945777.html
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Спецоперация по нейтрализации хакерской группировки REvil. Кадры ФСБ
ФСБ публикует видео одной из спецопераций по нейтрализации хакерской группировки REvil. Спецслужба заявила, что установила полный состав REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, задержанным членам группировки предъявлены обвинения по статье 187 российского уголовного кодекса. По 25 адресам были изъяты свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тыс долларов, 500 тыс евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 премиум-автомобилей, купленные на преступные деньги.
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происшествия, москва, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хакеры, россия
18:49 15.01.2022 (обновлено: 21:14 15.01.2022)
 
Суд в Москве арестовал всех восьмерых хакеров из REvil

Тверской суд Москвы арестовал всех восьмерых участников хакерской группировки REvil

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил под арест восемь участников хакерской группировки REvil, которая занималась хищением денег с помощью вредоносных программ и получила известность на Западе после обвинений в крупной кибератаке на американские компании, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Розина.
Ранее суд арестовал семерых предполагаемых соучастников: Андрея Бессонова, Романа Муромского, Михаила Головочука, Руслана Хансвярова, Дмитрия Коротаева, Алексея Малоземова и Артема Заеца. Последним в СИЗО отправили Алексея Пузыревского.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Алексея Пузыревского меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Розина.
Сроки ареста установили на два месяца — до 13 или 14 марта, в зависимости от времени задержания фигурантов.
Всем им вменяют часть 2 статьи 187 УК России ("Неправомерный оборот средств платежей"), пока они находятся в статусе подозреваемых. Наказание по этой статье предполагает либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до семи лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до пяти лет или без него.
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила об обысках у 14 членов преступного сообщества, но пока в суд поступило только восемь ходатайств об арестах.
Задержание члена организованного преступного сообщества REvil сотрудниками ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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США призвали судить арестованных в России хакеров из REvil
Как отмечали в ФСБ, следствие установило полный состав REvil и доказало причастность ее участников к неправомерному обороту средств платежей. В спецслужбе рассказали, что хакеры разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денег с банковских счетов иностранцев и обналичивали их, в том числе приобретая дорогостоящие товары в интернете.
Основанием для розыска послужило обращение компетентных органов США, "сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".
Во время обысков по 25 адресам у 14 членов группировки изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, компьютерную технику, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, и 20 премиум-автомобилей, купленных на украденные деньги.
Летом прошлого года крупная американская IT-компания Kaseya подверглась массированной кибератаке с применением вируса-вымогателя — вместе с десятками или даже сотнями другими фирмами. Тогда во взломе тоже подозревали REvil. Хакеры потребовали рекордные 70 миллионов долларов за публикацию универсального декриптора, который позволит разблокировать компьютеры. Kaseya впоследствии оценило число пострадавших компаний по всему миру в 1,5 тысячи.
Штаты объявили награду до десяти миллионов долларов за информацию об организаторах REvil.
В начале ноября США предъявили украинцу Ярославу Васинскому и россиянину Евгению Полянину обвинения в кибермошенничестве, а также внесли их в санкционный список. Васинского арестовали в Польше, а в конце декабря суд польского города Люблин одобрил его экстрадицию в Штаты. Полянин же находится на свободе — как считает ФБР, в Барнауле.
Предполагается, что оба принадлежали к группировке REvil, сумевшей собрать с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. По словам генпрокурора США Меррика Гарленда, Полянин заполучил 13 миллионов долларов, более шести из них властям удалось конфисковать.
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