https://ria.ru/20220115/puteshestviya-1767817714.html

Названы лучшие страны для работающих удаленно

Названы лучшие страны для работающих удаленно - РИА Новости, 15.01.2022

Названы лучшие страны для работающих удаленно

Определены самые подходящие страны для профессионалов, совмещающих удаленную работу и туризм, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T06:24

2022-01-15T06:24

2022-01-15T06:24

туризм

чехия

румыния

португалия

новости - туризм

туризм

туристы

куда можно лететь

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Определены самые подходящие страны для профессионалов, совмещающих удаленную работу и туризм, сообщает Travel Daily Media.Эксперты системы бронирования поездок Kayak проанализировали 111 стран и оценили каждую из них по 22 факторам в шести категориях. Они учитывали стоимость жизни, качество медпомощи и уровень безопасности, транспортную доступность и расходы на проезд, социальную поддержку, погоду и другие важные показатели.В итоге появился рейтинг стран, где удобнее всего работать, но при этом комфортно жить и весело проводить время.Возглавила список Португалия, получившая высокие оценки во всех категориях. Там отличная погода, много интересных мест для поездок, низкий уровень преступности и относительно невысокая стоимость жизни. Государство выдает визы "цифровым кочевникам", многие местные жители хорошо говорят на английском.Испания — на втором месте. Страна также выдает визы удаленщикам. Эксперты отмечали большое число ресторанов и кафе, высокую скорость интернета, многочисленные возможности работать вне дома, в коворкингах. Румыния занимает третье место в списке. Ее преимущество — невысокая стоимость жизни, дешевая долгосрочная аренда квартир и еда.В десятку самых подходящих для работающих вне офиса стран вошли также Маврикий, Япония, Мальта, Коста-Рика, Панама, Чехия и Германия.

https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html

https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html

чехия

румыния

португалия

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чехия, румыния, португалия, новости - туризм, туризм, туристы, куда можно лететь