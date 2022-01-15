https://ria.ru/20220115/puteshestviya-1767817714.html
Названы лучшие страны для работающих удаленно
Названы лучшие страны для работающих удаленно - РИА Новости, 15.01.2022
Названы лучшие страны для работающих удаленно
Определены самые подходящие страны для профессионалов, совмещающих удаленную работу и туризм, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T06:24
2022-01-15T06:24
2022-01-15T06:24
туризм
чехия
румыния
португалия
новости - туризм
туризм
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куда можно лететь
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Определены самые подходящие страны для профессионалов, совмещающих удаленную работу и туризм, сообщает Travel Daily Media.Эксперты системы бронирования поездок Kayak проанализировали 111 стран и оценили каждую из них по 22 факторам в шести категориях. Они учитывали стоимость жизни, качество медпомощи и уровень безопасности, транспортную доступность и расходы на проезд, социальную поддержку, погоду и другие важные показатели.В итоге появился рейтинг стран, где удобнее всего работать, но при этом комфортно жить и весело проводить время.Возглавила список Португалия, получившая высокие оценки во всех категориях. Там отличная погода, много интересных мест для поездок, низкий уровень преступности и относительно невысокая стоимость жизни. Государство выдает визы "цифровым кочевникам", многие местные жители хорошо говорят на английском.Испания — на втором месте. Страна также выдает визы удаленщикам. Эксперты отмечали большое число ресторанов и кафе, высокую скорость интернета, многочисленные возможности работать вне дома, в коворкингах. Румыния занимает третье место в списке. Ее преимущество — невысокая стоимость жизни, дешевая долгосрочная аренда квартир и еда.В десятку самых подходящих для работающих вне офиса стран вошли также Маврикий, Япония, Мальта, Коста-Рика, Панама, Чехия и Германия.
https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, румыния, португалия, новости - туризм, туризм, туристы, куда можно лететь
Названы лучшие страны для работающих удаленно
Португалию назвали лучше страной для "цифровых кочевников"
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Определены самые подходящие страны для профессионалов, совмещающих удаленную работу и туризм, сообщает
Travel Daily Media.
Эксперты системы бронирования поездок Kayak проанализировали 111 стран и оценили каждую из них по 22 факторам в шести категориях. Они учитывали стоимость жизни, качество медпомощи и уровень безопасности, транспортную доступность и расходы на проезд, социальную поддержку, погоду и другие важные показатели.
В итоге появился рейтинг стран, где удобнее всего работать, но при этом комфортно жить и весело проводить время.
Возглавила список Португалия, получившая высокие оценки во всех категориях. Там отличная погода, много интересных мест для поездок, низкий уровень преступности и относительно невысокая стоимость жизни. Государство выдает визы "цифровым кочевникам", многие местные жители хорошо говорят на английском.
Испания — на втором месте. Страна также выдает визы удаленщикам. Эксперты отмечали большое число ресторанов и кафе, высокую скорость интернета, многочисленные возможности работать вне дома, в коворкингах.
Румыния занимает третье место в списке. Ее преимущество — невысокая стоимость жизни, дешевая долгосрочная аренда квартир и еда.
В десятку самых подходящих для работающих вне офиса стран вошли также Маврикий, Япония, Мальта, Коста-Рика, Панама, Чехия и Германия.