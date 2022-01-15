https://ria.ru/20220115/pozhar-1768003588.html

СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в доме под Ростовом

СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в доме под Ростовом - РИА Новости, 15.01.2022

СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в доме под Ростовом

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели пяти человек при пожаре в частном доме в Каменском районе... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T16:45

2022-01-15T16:45

2022-01-15T16:45

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели пяти человек при пожаре в частном доме в Каменском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.Ранее сообщалось, что в субботу утром в частном доме на улице Фрунзе, 74 в поселке Глубокий произошел пожар, частично обрушилась кровля. При разборе завалов были обнаружены тела пяти человек."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказал он.По данным следствия, при пожаре погибли 45-летний хозяин дома, его 55-летняя сожительница, а также трое их знакомых: мужчина 1977 года рождения и две женщины 1956 и 1981 годов рождения.В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия. Следствием назначено проведение судебно-медицинских, пожаротехнической судебных экспертиз.

https://ria.ru/20220114/molokozavod-1767801324.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область