https://ria.ru/20220115/pozhar-1767956359.html

В Ростовской области сгорел частный дом

В Ростовской области сгорел частный дом - РИА Новости, 15.01.2022

В Ростовской области сгорел частный дом

Частный жилой дом загорелся в Ростовской области на 48 "квадратах", погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T08:56

2022-01-15T08:56

2022-01-15T08:56

происшествия

ростовская область

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Частный жилой дом загорелся в Ростовской области на 48 "квадратах", погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он рассказал, что утром в Каменском районе Ростовской области, в населенном пункте Глубокий, на улице Фрунзе, дом 74, загорелся одноэтажный кирпичный частный дом, частично обрушилась кровля."Пожар ликвидирован на площади 48 квадратных метров, при разборе завалов обнаружены фрагменты пяти тел погибших", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220115/rybaki-1767953743.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область