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В Ростовской области сгорел частный дом
В Ростовской области сгорел частный дом - РИА Новости, 15.01.2022
В Ростовской области сгорел частный дом
Частный жилой дом загорелся в Ростовской области на 48 "квадратах", погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T08:56
2022-01-15T08:56
2022-01-15T08:56
происшествия
ростовская область
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Частный жилой дом загорелся в Ростовской области на 48 "квадратах", погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он рассказал, что утром в Каменском районе Ростовской области, в населенном пункте Глубокий, на улице Фрунзе, дом 74, загорелся одноэтажный кирпичный частный дом, частично обрушилась кровля."Пожар ликвидирован на площади 48 квадратных метров, при разборе завалов обнаружены фрагменты пяти тел погибших", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, ростовская область
В Ростовской области сгорел частный дом
При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли пять человек