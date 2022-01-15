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В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия ВСУ за сутки

В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.01.2022

В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия ВСУ за сутки

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T10:20

2022-01-15T10:20

2022-01-15T10:20

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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 13 января украинские силовики три раза открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открыли огонь по подконтрольному республике поселку Донецкий из миномета калибром 82 миллиметра. Офицер представительства уточнили, что за минувшие сутки погиб один сотрудник Народной милиции ЛНР.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220112/donbass-1767484790.html

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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр