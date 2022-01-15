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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 879 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 879 человек с коронавирусом - РИА Новости, 15.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 879 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 879 человек с COVID, на ИВЛ находятся 509 человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:13
2022-01-15T12:13
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 879 человек с COVID, на ИВЛ находятся 509 человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выявлено 6555 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 879 человек. На ИВЛ находятся 509 человек. В городе выздоровели ещё 2877 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 905 315", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 68 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:13 15.01.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 879 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 879 человек с коронавирусом

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 879 человек с COVID, на ИВЛ находятся 509 человек, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выявлено 6555 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 879 человек. На ИВЛ находятся 509 человек. В городе выздоровели ещё 2877 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 905 315", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 68 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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