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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767972305.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.01.2022
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Туве и Калмыкии - 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:01
2022-01-15T12:01
распространение коронавируса
республика тыва
республика калмыкия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Туве и Калмыкии - 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."1. Республика Калмыкия, Республика Тыва - 0,06%, 2. Ульяновская область - 0,09%, 3. Костромская область, Республика Крым, Оренбургская область - 0,1%", - говорится в сообщении.
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республика тыва, республика калмыкия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:01 15.01.2022
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Туве и Калмыкии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи-реаниматологи возле аппарата ИВЛ в "красной зоне"
Врачи-реаниматологи возле аппарата ИВЛ в красной зоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врачи-реаниматологи возле аппарата ИВЛ в "красной зоне"
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Туве и Калмыкии - 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"1. Республика Калмыкия, Республика Тыва - 0,06%, 2. Ульяновская область - 0,09%, 3. Костромская область, Республика Крым, Оренбургская область - 0,1%", - говорится в сообщении.
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30 ноября 2021, 11:15Инфографика
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