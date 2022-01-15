https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767972305.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.01.2022

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Туве и Калмыкии - 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T12:01

2022-01-15T12:01

2022-01-15T12:01

распространение коронавируса

республика тыва

республика калмыкия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Туве и Калмыкии - 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."1. Республика Калмыкия, Республика Тыва - 0,06%, 2. Ульяновская область - 0,09%, 3. Костромская область, Республика Крым, Оренбургская область - 0,1%", - говорится в сообщении.

республика тыва

республика калмыкия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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