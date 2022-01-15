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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 15.01.2022
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Туве и Калмыкии - 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T12:01
2022-01-15T12:01
2022-01-15T12:01
распространение коронавируса
республика тыва
республика калмыкия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Туве и Калмыкии - 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."1. Республика Калмыкия, Республика Тыва - 0,06%, 2. Ульяновская область - 0,09%, 3. Костромская область, Республика Крым, Оренбургская область - 0,1%", - говорится в сообщении.
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республика тыва, республика калмыкия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Туве и Калмыкии