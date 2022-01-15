https://ria.ru/20220115/gory-1767961338.html

Фишт-Оштенский горный массив исключили из границ Лагонакского полигона

Фишт-Оштенский горный массив исключили из границ Лагонакского полигона - РИА Новости, 15.01.2022

Фишт-Оштенский горный массив исключили из границ Лагонакского полигона

Правительство России исключило Фишт-Оштенский горный массив на Кавказе из границ Лагонакского биосферного полигона, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T10:17

2022-01-15T10:17

2022-01-15T10:17

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство России исключило Фишт-Оштенский горный массив на Кавказе из границ Лагонакского биосферного полигона, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство приняло решение исключить Фишт-Оштенский горный массив из границ Лагонакского биосферного полигона. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.Отмечается, что на территории горного массива будет запрещена любая застройка, в том числе строительство горнолыжных курортов и других объектов туристической инфраструктуры, потенциально возможных в границах полигона.Подчеркивается, что решение поможет сохранить уникальный природный комплекс, не имеющий аналогов в России. На его территории зарегистрированы редкие виды растений и животных, многие из которых внесены в Красную книгу.

https://ria.ru/20211129/lagonaki-1761343368.html

https://ria.ru/20211027/adygeya-1756430046.html

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общество, республика адыгея, россия