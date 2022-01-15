Фишт-Оштенский горный массив исключили из границ Лагонакского полигона
Фишт-Оштенский горный массив исключили из границ Лагонакского биосферного полигона
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФишт-Оштенский горный массив на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника
Фишт-Оштенский горный массив на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство России исключило Фишт-Оштенский горный массив на Кавказе из границ Лагонакского биосферного полигона, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло решение исключить Фишт-Оштенский горный массив из границ Лагонакского биосферного полигона. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на территории горного массива будет запрещена любая застройка, в том числе строительство горнолыжных курортов и других объектов туристической инфраструктуры, потенциально возможных в границах полигона.
Подчеркивается, что решение поможет сохранить уникальный природный комплекс, не имеющий аналогов в России. На его территории зарегистрированы редкие виды растений и животных, многие из которых внесены в Красную книгу.