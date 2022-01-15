https://ria.ru/20220115/dtp-1767961924.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до девяти человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до девяти человек - РИА Новости, 15.01.2022

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до девяти человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве увеличилось до девяти, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T10:21

2022-01-15T10:21

2022-01-15T12:30

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве увеличилось до девяти, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы."В ДТП числятся уже девять пострадавших, в том числе двухмесячный малыш. По предварительной информации, в момент аварии он находился на руках у мамы и ударился о поручень", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки на Варшавском шоссе в районе дома 179. По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу.

https://ria.ru/20220115/dtp-1767959029.html

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происшествия, москва, авто