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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до девяти человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до девяти человек - РИА Новости, 15.01.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до девяти человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве увеличилось до девяти, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T10:21
2022-01-15T10:21
2022-01-15T12:30
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве увеличилось до девяти, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы."В ДТП числятся уже девять пострадавших, в том числе двухмесячный малыш. По предварительной информации, в момент аварии он находился на руках у мамы и ударился о поручень", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки на Варшавском шоссе в районе дома 179. По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу.
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происшествия, москва, авто
10:21 15.01.2022 (обновлено: 12:30 15.01.2022)
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве выросло до девяти человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом и такси в Москве выросло до девяти человек