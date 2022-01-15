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В Москве при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок
В Москве при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок - РИА Новости, 15.01.2022
В Москве при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок
Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Москве, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T09:26
2022-01-15T09:26
2022-01-15T10:51
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Москве, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы."На Варшавском шоссе в районе дома 179 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля "Хендай". По предварительным данным, пострадали пять человек, включая ребёнка", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, москва, авто
09:26 15.01.2022 (обновлено: 10:51 15.01.2022)
В Москве при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок
В Москве при ДТП с автобусом и легковушкой пострадали пять человек, в том числе ребенок