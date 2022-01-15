https://ria.ru/20220115/dtp-1767958220.html

В Москве при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок

В Москве при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок - РИА Новости, 15.01.2022

В Москве при столкновении автобуса и легковушки пострадал ребенок

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Москве, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T09:26

2022-01-15T09:26

2022-01-15T10:51

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Москве, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы."На Варшавском шоссе в районе дома 179 произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля "Хендай". По предварительным данным, пострадали пять человек, включая ребёнка", - говорится в сообщении.Добавляется, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи, выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220115/avto-1767948395.html

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происшествия, москва, авто