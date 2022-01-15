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Чем россияне поразили финнов
Финны позавидовали отношению россиян к автомобилям - РИА Новости, 15.01.2022
Чем россияне поразили финнов
Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, посвященный результатам опроса россиян по вопросу того, какие автомобили можно считать роскошью. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T03:38
2022-01-15T03:38
2022-01-15T03:38
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, посвященный результатам опроса россиян по вопросу того, какие автомобили можно считать роскошью.По данным издания "За рулем", проводившего опрос, 22,7% респондентов посчитали роскошной машину стоимостью от десяти миллионов рублей, 25% - от пяти миллионов, планку роскоши в четыре миллиона рублей указали 12,4%, три миллиона — 14,2%, два миллиона — 11,4%. При этом 14,1% россиян назвали роскошью наличие любого автомобиля.Результаты опроса вызвали удивление у финских читателей."В Финляндии считается роскошью залить себе полный бак…", - написал пользователь Sivustalaukoja."В Финляндии считается роскошью любая легковая машина. На использование и обслуживание уходит очень много. В России, кстати, бензин стоит в три раза дешевле, чем у нас", - указал Sale."В Финляндии автомобиль всегда считался ненужным предметом роскоши, за который по этой причине приходится платить большие налоги", - отметил -Jykä-."В Финляндии вы ездите либо на черных внедорожниках размером с трактор (ценой около 100 тысяч евро), либо на седанах 2005 года выпуска", - пояснил Kettari."Во дворах российских домов полно красивых машин — а сами дома в аварийном состоянии", - выразил мнение Ilman aivopesua.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, финляндия, авто, россия
Финны позавидовали отношению россиян к автомобилям
Читателей Ilta-Sanomat удивило отношение россиян к роскошным автомобилям
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Финская
газета Ilta-Sanomat
опубликовала материал, посвященный результатам опроса россиян по вопросу того, какие автомобили можно считать роскошью.
По данным издания "За рулем", проводившего опрос, 22,7% респондентов посчитали роскошной машину стоимостью от десяти миллионов рублей, 25% - от пяти миллионов, планку роскоши в четыре миллиона рублей указали 12,4%, три миллиона — 14,2%, два миллиона — 11,4%. При этом 14,1% россиян назвали роскошью наличие любого автомобиля.
Результаты опроса вызвали удивление у финских читателей.
"В Финляндии считается роскошью залить себе полный бак…", - написал пользователь Sivustalaukoja.
"В Финляндии считается роскошью любая легковая машина. На использование и обслуживание уходит очень много. В России
, кстати, бензин стоит в три раза дешевле, чем у нас", - указал Sale.
"В Финляндии автомобиль всегда считался ненужным предметом роскоши, за который по этой причине приходится платить большие налоги", - отметил -Jykä-.
"В Финляндии вы ездите либо на черных внедорожниках размером с трактор (ценой около 100 тысяч евро), либо на седанах 2005 года выпуска", - пояснил Kettari.
"Во дворах российских домов полно красивых машин — а сами дома в аварийном состоянии", - выразил мнение Ilman aivopesua.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>