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Лавров анонсировал визит в Японию
Лавров анонсировал визит в Японию - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров анонсировал визит в Японию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшие 2-3 месяца может посетить с визитом Японию. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T13:10
2022-01-14T13:10
2022-01-14T13:14
в мире
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшие 2-3 месяца может посетить с визитом Японию.По его словам, Россия выступает за более предметный, открытый диалог с Японией, нацеленный именно на продвижение российско-японского партнерства, не делая его заложником отношений Токио с его ближайшими союзниками."А визит состоится обязательно. Мы сейчас согласовываем план. Я думаю, что в ближайшие пару-тройку месяцев мы такие даты найдем", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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в мире, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
13:10 14.01.2022 (обновлено: 13:14 14.01.2022)
Лавров анонсировал визит в Японию
Глава МИД Лавров заявил, что в ближайшие 2-3 месяца может посетить с визитом Японию