https://ria.ru/20220114/yaponiya-1767829541.html

Лавров анонсировал визит в Японию

Лавров анонсировал визит в Японию - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров анонсировал визит в Японию

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшие 2-3 месяца может посетить с визитом Японию. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:10

2022-01-14T13:10

2022-01-14T13:14

в мире

япония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшие 2-3 месяца может посетить с визитом Японию.По его словам, Россия выступает за более предметный, открытый диалог с Японией, нацеленный именно на продвижение российско-японского партнерства, не делая его заложником отношений Токио с его ближайшими союзниками."А визит состоится обязательно. Мы сейчас согласовываем план. Я думаю, что в ближайшие пару-тройку месяцев мы такие даты найдем", - сказал Лавров на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220112/kurily-1767447391.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия