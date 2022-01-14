https://ria.ru/20220114/voznesenskaya-1767924578.html

Ольга Любимова: Анастасия Вознесенская была любимицей публики

Ольга Любимова: Анастасия Вознесенская была любимицей публики - РИА Новости, 14.01.2022

Ольга Любимова: Анастасия Вознесенская была любимицей публики

Актриса Анастасия Вознесенская была звездой сцены и любимицей публики, внесшей значимый вклад в обогащение отечественной культуры, заявила министр культуры РФ... РИА Новости, 14.01.2022

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2022-01-14T20:03

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культура

анастасия вознесенская

новости культуры

театр

ольга любимова

россия

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МОСКВА 14 янв — РИА Новости. Актриса Анастасия Вознесенская была звездой сцены и любимицей публики, внесшей значимый вклад в обогащение отечественной культуры, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова."С прискорбием узнала, что ушла из жизни Анастасия Валентиновна Вознесенская – народная артистка РФ, настоящая звезда сцены и любимица публики. Всю свою жизнь она посвятила искусству, легендарному московскому художественному театру, и внесла значимый вклад в обогащение отечественной культуры", - говорится в телеграмме министра.Как отметила Любимова, творческий путь Вознесенской был наполнен "завораживающими образами и интересными ролями, бурными аплодисментами и искренним восхищением". В заключение Любимова выразила родным и близким глубокие соболезнования, добавив, что "перед болью потери бессильны любые слова".Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего играла в театре "Современник".Ранее в МХТ им. Антона Чехова сообщили, что Вознесенская скончалась на 79-ом году жизни в пятницу 14 января 2022 года.

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анастасия вознесенская, новости культуры, театр, ольга любимова, россия